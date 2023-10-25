Предприятия оборонно-промышленного комплекса проведут в Тюмени ярмарку вакансий

Posted 25 октября, 05:12
Published 25 октября, 05:12
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Всего, как обещают организаторы, на ярмарке участвуют 58 вакансий. На мероприятии представители компаний расскажут о вакантных местах, условиях работы и заработной плате.
Также каждое предприятие готово предоставить своим сотрудникам дополнительные бонусы:
Ярмарка вакансий пройдет с 12:00 до 13:30 в Штабе общественной поддержки — ул. Водопроводная, 36.
Напомним, с начала пандемии правительство Тюменской области взяло на особый контроль рынок труда в регионе. Для стабилизации ситуации и сохранения рабочих мест были приняты дополнительные меры поддержки бизнеса и тюменцев, лишившихся работы. Таким образом, рост безработицы удалось если не остановить, то стабилизировать. А уже в конце прошлого года в Тюменской области число зарегистрированных безработных было значительно ниже, чем в предыдущие пандемийные годы.