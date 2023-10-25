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Posted 25 октября, 05:12

Published 25 октября, 05:12

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Предприятия оборонно-промышленного комплекса проведут в Тюмени ярмарку вакансий

Предприятия оборонно-промышленного комплекса проведут в Тюмени ярмарку вакансий

25 октября 2023, 05:12
Фото: 1MI
В четверг, 26 октября, в Тюмени пройдет ярмарка вакансий от крупнейших предприятий области оборонно-промышленного комплекса. Об этом рассказали в Информцентре правительства региона.

Всего, как обещают организаторы, на ярмарке участвуют 58 вакансий. На мероприятии представители компаний расскажут о вакантных местах, условиях работы и заработной плате.

Также каждое предприятие готово предоставить своим сотрудникам дополнительные бонусы:

  • частичная компенсация процентов по ипотеке;
  • компенсация расходов на питание;
  • спортивные залы на территории завода;
  • развозку и другое.

Ярмарка вакансий пройдет с 12:00 до 13:30 в Штабе общественной поддержки — ул. Водопроводная, 36.

Напомним, с начала пандемии правительство Тюменской области взяло на особый контроль рынок труда в регионе. Для стабилизации ситуации и сохранения рабочих мест были приняты дополнительные меры поддержки бизнеса и тюменцев, лишившихся работы. Таким образом, рост безработицы удалось если не остановить, то стабилизировать. А уже в конце прошлого года в Тюменской области число зарегистрированных безработных было значительно ниже, чем в предыдущие пандемийные годы.

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#Вакансии#Рынок труда#Ярмарка Центра занятости#Вакансия
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