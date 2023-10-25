Новые виды медицинской помощи войдут в систему ОМС в 2024 году

В 2024 году на 14% увеличится страховая выплата медучреждению за прием одного пациента по ОМС — с 16,8 до 19,2 тыс. рублей. При этом стоимость случая госпитализации в круглосуточном стационаре с учетом индексации составит 102,1 тыс. рублей в 2024 году, 110,6 тыс. рублей — в 2025 году и 119,8 тыс. рублей — начиная с 2026 года.