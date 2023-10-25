Новые виды медицинской помощи войдут в систему ОМС в 2024 году

Posted 25 октября, 08:30
Published 25 октября, 08:30
Modified 25 октября, 08:30
Updated 25 октября, 08:30
С этой целью подготовлен проект программы государственных гарантий на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, предусматривающий увеличение расходов на медицину, а следовательно, и расширение спектра предоставляемых медуслуг, пишут newizv.ru.
В 2024 году на 14% увеличится страховая выплата медучреждению за прием одного пациента по ОМС — с 16,8 до 19,2 тыс. рублей. При этом стоимость случая госпитализации в круглосуточном стационаре с учетом индексации составит 102,1 тыс. рублей в 2024 году, 110,6 тыс. рублей — в 2025 году и 119,8 тыс. рублей — начиная с 2026 года.
Объем оказанных услуг онкологическим больным в условиях круглосуточного стационара увеличится на 8,7%, а в дневном — на 7,7%. Объем медицинской помощи по экстракорпоральному оплодотворению увеличится на 2,6%. В 2024 году семьи с бесплодием смогут бесплатно выполнить не менее 78 тыс. циклов ЭКО.
Теперь субъекты РФ сами смогут регулировать порядок проведения исследований при помощи ПЭТ/КТ для ранней диагностики рака и скрининга на вирусный гепатит С. Средний размер стоимости лечения гепатита С в дневном стационаре впервые закреплен на федеральном уровне. В 2024 году стоимость лечения застрахованного лица составит 143,8 тыс. рублей и 158,3 тыс. рублей в 2026 году.
По программе госгарантий в 2024 году в поликлиниках появятся кабинеты медико-психологического консультирования. Амбулаторно по ОМС прием больных будут вести клинические психологи.
Первичная медико-санитарная помощь остается приоритетным направлением в программе госгарантий. Субсидирование этого вида помощи также будет значительно увеличено. При этом объем профилактических мер, в том числе диспансеризаций и плановых медосмотров, вырастет на 17,3%.
«Диспансерное наблюдение показано гражданам, страдающим отдельными видами хронических неинфекционных и инфекционных заболеваний или имеющим высокий риск их развития», — указали в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС).
В программе детально рассчитан и объем диспансеризации пациентов онкологического профиля, а также страдающих сахарным диабетом и болезнями системы кровообращения. В 2024 году на эти направления выделят 101,5 млрд рублей, в 2025 году — 107,8 млрд рублей, в 2026 году — 114,1 млрд рублей.
В ФОМС подчеркнули, что этот комплекс мер позволит при необходимости проводить дорогостоящие исследования, сохраняя качество оказания медицинской помощи при диспансерном наблюдении за пациентами, страдающими хроническими заболеваниями.