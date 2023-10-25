Норникель выделит 180 млрд рублей на серную программу НМЗ

Posted 25 октября, 15:45
Published 25 октября, 15:45
Modified 25 октября, 15:46
Updated 25 октября, 15:46
Как сообщили КП в пресс-службе компании, строительные работы на предприятии продолжались больше трех лет. В качестве основной транспортной артерии для строительства использовался Северный морской путь: оборудование и материалы на стройку доставляли на ледоколах. Итогом стало открытие в Норильске нового завода площадью в семь футбольных полей, для бесперебойной работы которого в городе создали около 500 рабочих мест.
В период осуществления проекта «Норникелю» довелось столкнуться с отказом некоторых иностранных компаний от поставок критически важного оборудования для нужд стройки. Однако при поддержке Минпромторга РФ в проекте удалось задействовать альтернативных производителей и поставщиков, в результате чего доля на строительстве оборудования, изготовленного в РФ или в дружественных государствах, превысила 90%.
На сегодня объем выбросов диоксида серы металлургическими заводами Норильска составляет около 1,8 миллиона тонн в год. Флагманский экологический проект «Норникеля» не только является частью российского федерального проекта «Чистый воздух», но имеет статус его важнейшего мероприятия. Ожидается, что введение комплекса на НМЗ в режим полномасштабной эксплуатации будет осуществляться поэтапно. Выход проекта к технологическим показателям обеспечит выполнение стандартов законодательства, призванных к 2024 году способствовать сокращению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в Норильске не менее чем на 20%. В течение 2025 года уменьшение объема выбросов диоксида серы предприятиями города должно составить 45% от показателей базового 2015 года.
«На протяжении многих десятилетий Норильский комбинат был загрязнителем атмосферы в Арктике. С момента его основания в 1930-е годы и до недавнего времени экология не являлась приоритетом. Да и соответствующих технологий тоже не было», — отметил Владимир Потанин во время обсуждения вопросов запуска серной программы. Он также напомнил, что именно его команда, приступив к управлению предприятием, выбрала курс на радикальное изменение ситуации с защитой окружающей среды в регионе. Сообщив о запуске первой очереди серной программы на Надеждинском заводе, глава «Норникеля» определил ее как проект всероссийского масштаба, значимый для всей Арктики. Команда «Норникеля» видит в этом старте символ выполнения обязательств в первую очередь перед жителями Норильска, подвел итог Владимир Потанин.