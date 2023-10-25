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Posted 25 октября, 15:45

Published 25 октября, 15:45

Modified 25 октября, 15:46

Updated 25 октября, 15:46

Норникель выделит 180 млрд рублей на серную программу НМЗ

Норникель выделит 180 млрд рублей на серную программу НМЗ

25 октября 2023, 15:45
Фото: piqsels.com
«Норникель» анонсировал старт серной программы стоимостью более 180 млрд рублей на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ). Этот крупнейший экопроект в РФ имеет своей целью радикальное сокращение объема выбросов диоксида серы в Норильске и улучшение качества атмосферного воздуха в городе.

Перспективный экологический проект

Как сообщили КП в пресс-службе компании, строительные работы на предприятии продолжались больше трех лет. В качестве основной транспортной артерии для строительства использовался Северный морской путь: оборудование и материалы на стройку доставляли на ледоколах. Итогом стало открытие в Норильске нового завода площадью в семь футбольных полей, для бесперебойной работы которого в городе создали около 500 рабочих мест.

В период осуществления проекта «Норникелю» довелось столкнуться с отказом некоторых иностранных компаний от поставок критически важного оборудования для нужд стройки. Однако при поддержке Минпромторга РФ в проекте удалось задействовать альтернативных производителей и поставщиков, в результате чего доля на строительстве оборудования, изготовленного в РФ или в дружественных государствах, превысила 90%.

«Чистый воздух» теперь в Норильске

На сегодня объем выбросов диоксида серы металлургическими заводами Норильска составляет около 1,8 миллиона тонн в год. Флагманский экологический проект «Норникеля» не только является частью российского федерального проекта «Чистый воздух», но имеет статус его важнейшего мероприятия. Ожидается, что введение комплекса на НМЗ в режим полномасштабной эксплуатации будет осуществляться поэтапно. Выход проекта к технологическим показателям обеспечит выполнение стандартов законодательства, призванных к 2024 году способствовать сокращению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в Норильске не менее чем на 20%. В течение 2025 года уменьшение объема выбросов диоксида серы предприятиями города должно составить 45% от показателей базового 2015 года.

«На протяжении многих десятилетий Норильский комбинат был загрязнителем атмосферы в Арктике. С момента его основания в 1930-е годы и до недавнего времени экология не являлась приоритетом. Да и соответствующих технологий тоже не было», — отметил Владимир Потанин во время обсуждения вопросов запуска серной программы. Он также напомнил, что именно его команда, приступив к управлению предприятием, выбрала курс на радикальное изменение ситуации с защитой окружающей среды в регионе. Сообщив о запуске первой очереди серной программы на Надеждинском заводе, глава «Норникеля» определил ее как проект всероссийского масштаба, значимый для всей Арктики. Команда «Норникеля» видит в этом старте символ выполнения обязательств в первую очередь перед жителями Норильска, подвел итог Владимир Потанин.

#Экология#Красноярский край#Экологические проблемы#Норникель#Серная программа
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