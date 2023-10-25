Норникель выделит 180 млрд рублей на серную программу НМЗ

«На протяжении многих десятилетий Норильский комбинат был загрязнителем атмосферы в Арктике. С момента его основания в 1930-е годы и до недавнего времени экология не являлась приоритетом. Да и соответствующих технологий тоже не было», — отметил Владимир Потанин во время обсуждения вопросов запуска серной программы. Он также напомнил, что именно его команда, приступив к управлению предприятием, выбрала курс на радикальное изменение ситуации с защитой окружающей среды в регионе. Сообщив о запуске первой очереди серной программы на Надеждинском заводе, глава «Норникеля» определил ее как проект всероссийского масштаба, значимый для всей Арктики. Команда «Норникеля» видит в этом старте символ выполнения обязательств в первую очередь перед жителями Норильска, подвел итог Владимир Потанин.