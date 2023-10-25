«Никогда такого не было, и вот опять»: снегопад вызвал перебои в работе автобусов

Ранее «Наш Город» писал, что утром Тюмень сковали 10-балльные пробки. Заторы наблюдались практически на всех городских магистралях. В настоящее время, по информации сервиса 2 ГИС, на дорогах Тюмени зафиксированы 5-балльные пробки. Затруднено движение на Червишевском тракте, Пермякова, Профсоюзной. В пробке стоят водители на участке Ямской — от Аккумуляторной до Таврической. Также зарегистрировано 5 ДТП.