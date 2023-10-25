«Никогда такого не было, и вот опять»: снегопад вызвал перебои в работе автобусов

Posted 25 октября, 07:32
Published 25 октября, 07:32
Modified 25 октября, 07:35
Updated 25 октября, 07:35
В связи со снегопадом 25 октября на городских маршрутах регулярных перевозок увеличились интервалы ожидания автобусов на остановочных пунктах.
«Рекомендуем пассажирам при планировании поездок на общественном транспорте пользоваться прогнозом прибытия автобусов на остановочные пункты в мобильном приложении для смартфонов и планшетов на операционных системах Android и iOS „Тюменский транспорт“», — сообщили в администрации города.
В аэропорту Рощино самолеты вылетают и прибывают строго по расписанию — капризы небесной канцелярии на работу воздушных ворот не повлияли.
Между тем, по прогнозам метеорологов, в областной столице снегопад продолжится до конца дня. Ожидается выпадение 2,9 мм осадков, высота снежного покрова достигнет 7 сантиметров. В четверг, 26 октября, в течение дня синоптики обещают переменную облачность и небольшой снег, похолодание до -3…-5.
Ранее «Наш Город» писал, что утром Тюмень сковали 10-балльные пробки. Заторы наблюдались практически на всех городских магистралях. В настоящее время, по информации сервиса 2 ГИС, на дорогах Тюмени зафиксированы 5-балльные пробки. Затруднено движение на Червишевском тракте, Пермякова, Профсоюзной. В пробке стоят водители на участке Ямской — от Аккумуляторной до Таврической. Также зарегистрировано 5 ДТП.