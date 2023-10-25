Две тюменские компании поделят миллиард рублей за ремонт дорог

Предприятие «Пышмаавтодор», которым руководит бывший районный депутат Сергей Зюзгин, получила 518 млн рублей за контракт. По документации, компании предстоит провести ремонтные работы на улицах нескольких поселков: Андреевский, Богандинский, Боровский и Винзили. Также в условия контракта входит ремонт муниципальных образований: Муллашинское, Мальковское, Чикчинское, Онохинское, Каскаринское и Ембаевское. За 2022 «Пышмаавтодор» заработало почти 1,1 млрд рублей, однако убыток составил почти 13 миллионов.