Две тюменские компании поделят миллиард рублей за ремонт дорог

Posted 25 октября, 17:07
Published 25 октября, 17:07
Modified 25 октября, 17:09
Updated 25 октября, 17:09
Обе компании были единственными участниками конкурса, поэтому их контракты стоили максимально дорого. Проведение ремонтных работ планируется на период с апреля по октябрь 2024 года. Финансироваться они будут из бюджета Тюменского района.
За 2022 год выручка ТОДЭП 20,3 млрд рублей, а чистая прибыль — 206 млн рублей. По контракту, заключенному с администрацией, компания получит 583 млн рублей. По контракту ТОДЭП будет обновлять дорожные полотна в 10 муниципальных образованиях: Салаирском, Наримановском, Переваловском, Новотарманском, Московском, Кулаковском, Каменском, Горьковском, Успенском и Червишенском.
Предприятие «Пышмаавтодор», которым руководит бывший районный депутат Сергей Зюзгин, получила 518 млн рублей за контракт. По документации, компании предстоит провести ремонтные работы на улицах нескольких поселков: Андреевский, Богандинский, Боровский и Винзили. Также в условия контракта входит ремонт муниципальных образований: Муллашинское, Мальковское, Чикчинское, Онохинское, Каскаринское и Ембаевское. За 2022 «Пышмаавтодор» заработало почти 1,1 млрд рублей, однако убыток составил почти 13 миллионов.
Ранее «Наш город» писал о планах тюменских властей на КРТ. В рамках реновации планируется снести более 1000 домов. Реализация программы преимущественно будет проходить в районах с высоким количеством аварийного жилья.