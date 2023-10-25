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Posted 25 октября, 17:07

Published 25 октября, 17:07

Modified 25 октября, 17:09

Updated 25 октября, 17:09

Две тюменские компании поделят миллиард рублей за ремонт дорог

Две тюменские компании поделят миллиард рублей за ремонт дорог

25 октября 2023, 17:07
Фото: 1MI
ТОДЭП и «Пышмаавтодор» заключили контракты на ремонт городских дорог. Каждая из них получит более 500 миллионов рублей за дорожные работы.
Сюжет
Бюджет

Обе компании были единственными участниками конкурса, поэтому их контракты стоили максимально дорого. Проведение ремонтных работ планируется на период с апреля по октябрь 2024 года. Финансироваться они будут из бюджета Тюменского района.

За 2022 год выручка ТОДЭП 20,3 млрд рублей, а чистая прибыль — 206 млн рублей. По контракту, заключенному с администрацией, компания получит 583 млн рублей. По контракту ТОДЭП будет обновлять дорожные полотна в 10 муниципальных образованиях: Салаирском, Наримановском, Переваловском, Новотарманском, Московском, Кулаковском, Каменском, Горьковском, Успенском и Червишенском.

Предприятие «Пышмаавтодор», которым руководит бывший районный депутат Сергей Зюзгин, получила 518 млн рублей за контракт. По документации, компании предстоит провести ремонтные работы на улицах нескольких поселков: Андреевский, Богандинский, Боровский и Винзили. Также в условия контракта входит ремонт муниципальных образований: Муллашинское, Мальковское, Чикчинское, Онохинское, Каскаринское и Ембаевское. За 2022 «Пышмаавтодор» заработало почти 1,1 млрд рублей, однако убыток составил почти 13 миллионов.

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Ранее «Наш город» писал о планах тюменских властей на КРТ. В рамках реновации планируется снести более 1000 домов. Реализация программы преимущественно будет проходить в районах с высоким количеством аварийного жилья.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Бюджет#Дорожные работы#Контракты#Ремонт дорог#ТОДЭП#Тюменский район#Муниципальные образования#Пышмаавтодор#Дмитрий Балобанов
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