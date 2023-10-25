«Далеко гляжу»: кто покупает квартиры на последних этажах самого высокого дома Тюмени

Posted 25 октября, 05:02
Published 25 октября, 05:02
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В Тюмени продолжается строительство самого высокого жилого дома — 32 этажа. Из них 31 — жилые. Дом под названием «Юпитер» — последний в легендарном жилом комплексе «Звездный». Рассказываем, на каких этажах предпочитают селиться тюменцы и какие квартиры они покупают.
12, 17 и 31 этажи — оказались самыми популярными у клиентов, которые покупают новые квартиры в ЖК «Звездный». Самые ходовые — просторные трех- и двухкомнатные лоты. Это значит, что в первую очередь недвижимость в этом доме приобретают для жизни, а не перепродажи или сдачи в аренду.
Чем выше этаж, тем больше клиенты рассматривают квартиры с видовыми характеристиками, с большими панорамными и угловыми окнами, с окнами в ванной комнате и в гардеробных, — рассказали в офисе продаж ГК «Страна Девелопмент».
59% покупателей — женщины. Большая часть будущих новоселов — 60% — состоят в браке. 44% — жители соседних северных регионов.
Четыре 32-этажные башни дома «Юпитер» застройщика «Страна Девелопмент» станут доминантой района, расположенного на въезде в город. Микрорайон находится на пересечении улиц Тимофея Чаркова и Тобольский тракт. Это место является крупной транспортной артерией города и «северными воротами» Тюмени. Дом будет сдан в 2025 году.
Уникальность этого проекта — паркинг с пешеходным мостом. Он соединит микрорайон с ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Попасть в торговое пространство можно, не пересекая проезжую часть. На первом этаже паркинга уже открываются магазины.
Фитнес-центр с бассейном расположится на последнем этаже этого паркинга. Договор о сотрудничестве подписали компания MallTeam и одна из крупнейших сетей фитнеса на Урале — Bright Fit, которая открыла фитнес-центры уже в 15 городах страны. Своих первых посетителей Bright Fit планирует встретить уже в начале 2024 года.
Подробнее о жилом комплексе и выгодных предложениях — на сайте федерального застройщика «Страна Девелопмент».
ЖК «Звездный». ООО СЗ «Страна.Звездный». Проектная декларация на сайте наш. дом.рф. strana.com.