«Далеко гляжу»: кто покупает квартиры на последних этажах самого высокого дома Тюмени

12, 17 и 31 этажи — оказались самыми популярными у клиентов, которые покупают новые квартиры в ЖК «Звездный». Самые ходовые — просторные трех- и двухкомнатные лоты. Это значит, что в первую очередь недвижимость в этом доме приобретают для жизни, а не перепродажи или сдачи в аренду.