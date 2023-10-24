В Тюменской области почтили память Героя России Тимура Мухутдинова

Posted 24 октября, 08:08
Published 24 октября, 08:08
Modified 24 октября, 08:10
Updated 24 октября, 08:10
В Тюмени состоялись памятные мероприятия, посвященные сотруднику СОБР Тимуру Мухутдинову. Майор полиции в 2010 году был откомандирован на Северный Кавказ, где предотвратил террористический акт, пожертвовав при этом своей жизнью ради мирных граждан и своих сослуживцев.
23 октября Мухутдинов нес службу на контрольно-пропускном пункте и увидел приближающийся на большой скорости тонированный УАЗ. Не теряя времени, он первым открыл огонь по машине. Раненный террорист врезался в бронированный автомобиль, стоящий возле пункта, после чего произошел взрыв, в результате которого майор получил ранения, не совместимые с жизнью. Указом президента РФ от 23 декабря 2011 года Тимуру Мухутдинову было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
23 октября была 13-я годовщина со дня тех событий. Представители Росгвардии и ветераны службы собрались у мемориала сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга, и возложили красные гвоздики на плиту, где выгравировано имя Тимура Мухутдинова.
«Офицер СОБР остался в бою, предотвратив акт терроризма. На примере его героического поступка растут его юные земляки, идут выполнять боевую задачу молодые сотрудники спецназа. Наш долг — бережно хранить память о Тимуре — простом парне, мужественном и самоотверженном патриоте, передавать ее молодым поколениям», — прозвучало в ходе мероприятия.
Памятное мероприятие состоялось и на базе СОБР «Сова», где служил Мухутдинов. Командир отряда Владимир Самороков и личный состав почтили память своего боевого товарища минутой молчания, посетили место его захоронения и возложили цветы.