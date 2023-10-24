В Тюменской области почтили память Героя России Тимура Мухутдинова

23 октября Мухутдинов нес службу на контрольно-пропускном пункте и увидел приближающийся на большой скорости тонированный УАЗ. Не теряя времени, он первым открыл огонь по машине. Раненный террорист врезался в бронированный автомобиль, стоящий возле пункта, после чего произошел взрыв, в результате которого майор получил ранения, не совместимые с жизнью. Указом президента РФ от 23 декабря 2011 года Тимуру Мухутдинову было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.