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Posted 24 октября, 08:08

Published 24 октября, 08:08

Modified 24 октября, 08:10

Updated 24 октября, 08:10

В Тюменской области почтили память Героя России Тимура Мухутдинова

В Тюменской области почтили память Героя России Тимура Мухутдинова

24 октября 2023, 08:08
Фото: 1MI
Майор милиции Тимур Мухутдинов погиб во время служебной командировки на Северный Кавказ. Он спас своих сослуживцев и мирных граждан, предотвратив террористический акт.

В Тюмени состоялись памятные мероприятия, посвященные сотруднику СОБР Тимуру Мухутдинову. Майор полиции в 2010 году был откомандирован на Северный Кавказ, где предотвратил террористический акт, пожертвовав при этом своей жизнью ради мирных граждан и своих сослуживцев.

23 октября Мухутдинов нес службу на контрольно-пропускном пункте и увидел приближающийся на большой скорости тонированный УАЗ. Не теряя времени, он первым открыл огонь по машине. Раненный террорист врезался в бронированный автомобиль, стоящий возле пункта, после чего произошел взрыв, в результате которого майор получил ранения, не совместимые с жизнью. Указом президента РФ от 23 декабря 2011 года Тимуру Мухутдинову было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

23 октября была 13-я годовщина со дня тех событий. Представители Росгвардии и ветераны службы собрались у мемориала сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга, и возложили красные гвоздики на плиту, где выгравировано имя Тимура Мухутдинова.

Фото: "Росгвардия. Уральский округ" / ВКонтакте
«Офицер СОБР остался в бою, предотвратив акт терроризма. На примере его героического поступка растут его юные земляки, идут выполнять боевую задачу молодые сотрудники спецназа. Наш долг — бережно хранить память о Тимуре — простом парне, мужественном и самоотверженном патриоте, передавать ее молодым поколениям», — прозвучало в ходе мероприятия.

Памятное мероприятие состоялось и на базе СОБР «Сова», где служил Мухутдинов. Командир отряда Владимир Самороков и личный состав почтили память своего боевого товарища минутой молчания, посетили место его захоронения и возложили цветы.

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