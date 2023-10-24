В Тюменской области общий объем ипотеки вырос на 78 млрд рублей

Если в прошлом году за аналогичный период тюменцы взяли 17 тысяч кредитов на общую сумму в 40 миллиардов рублей, то в 2023 году это значение поднялось почти до 78 миллиардов. Спикер также отметил, что на такой значительный рост повлияло не только государство, но и сама Тюменская область, которая финансирует различные программы, направленные на улучшение жилищных условий. В этом году на эти программы выделено более 3,5 миллиардов рублей.