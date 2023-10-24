В Тюменской области общий объем ипотеки вырос на 78 млрд рублей

Posted 24 октября, 10:08
Published 24 октября, 10:08
Modified 24 октября, 10:10
Updated 24 октября, 10:10
На прошедшем 24 октября прямом эфире Центра управления регионом Павел Перевалов, начальник Главного управления строительства Тюменской области, поделился данными о росте объема кредитов и ипотек. Спрос на ипотеку вырос почти в два раза за период с января по октябрь текущего года.
Если в прошлом году за аналогичный период тюменцы взяли 17 тысяч кредитов на общую сумму в 40 миллиардов рублей, то в 2023 году это значение поднялось почти до 78 миллиардов. Спикер также отметил, что на такой значительный рост повлияло не только государство, но и сама Тюменская область, которая финансирует различные программы, направленные на улучшение жилищных условий. В этом году на эти программы выделено более 3,5 миллиардов рублей.