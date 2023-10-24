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Posted 24 октября, 10:08

Published 24 октября, 10:08

Modified 24 октября, 10:10

Updated 24 октября, 10:10

В Тюменской области общий объем ипотеки вырос на 78 млрд рублей

В Тюменской области общий объем ипотеки вырос на 78 млрд рублей

24 октября 2023, 10:08
Фото: 1MI
Рост общего объема ипотеки зафиксирован за еще не оконченный календарный год. Спрос на банковские услуги повышается благодаря программам льготной ипотеки.

На прошедшем 24 октября прямом эфире Центра управления регионом Павел Перевалов, начальник Главного управления строительства Тюменской области, поделился данными о росте объема кредитов и ипотек. Спрос на ипотеку вырос почти в два раза за период с января по октябрь текущего года.

Если в прошлом году за аналогичный период тюменцы взяли 17 тысяч кредитов на общую сумму в 40 миллиардов рублей, то в 2023 году это значение поднялось почти до 78 миллиардов. Спикер также отметил, что на такой значительный рост повлияло не только государство, но и сама Тюменская область, которая финансирует различные программы, направленные на улучшение жилищных условий. В этом году на эти программы выделено более 3,5 миллиардов рублей.

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#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Кредиты#Главное управление строительства#Ипотека#Рынок недвижимости#Дмитрий Балобанов
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