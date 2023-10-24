В Тюмени ожидается резкое ухудшение погоды

Posted 24 октября, 10:55
Published 24 октября, 10:55
Modified 24 октября, 10:57
Updated 24 октября, 10:57
Жителям Тюмени стоит быть внимательнее на улицах города 25 октября. Ожидаются сильные осадки и ветер, разгоняющийся до 17 м/с. Такая информация поступила от регионального отделения службы МЧС.
«По данным Тюменского ЦГМС 25 октября 2023 года на юге Тюменской области местами ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, в отдельных районах гололедные явления, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с, температура ночью -1°-6°, в южных районах местами до +4°, днем -1°+4°», — сообщает отделение МЧС по Тюменской области.
В связи с высокой вероятностью гололеда, людям дали рекомендации по дорожному движению: соблюдать безопасный скоростной режим и быть осторожными при выполнении маневров. Также при наличии такой возможности рекомендуется отказаться от использования личного транспорта.