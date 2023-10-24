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Posted 24 октября, 10:55

Published 24 октября, 10:55

Modified 24 октября, 10:57

Updated 24 октября, 10:57

В Тюмени ожидается резкое ухудшение погоды

В Тюмени ожидается резкое ухудшение погоды

24 октября 2023, 10:55
Фото: 1MI
В telegram-канале службы МЧС появилось сообщение о приближении сильных осадков к областному центру. 25 октября тюменцам стоит быть осторожнее на улицах города.

Жителям Тюмени стоит быть внимательнее на улицах города 25 октября. Ожидаются сильные осадки и ветер, разгоняющийся до 17 м/с. Такая информация поступила от регионального отделения службы МЧС.

«По данным Тюменского ЦГМС 25 октября 2023 года на юге Тюменской области местами ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, в отдельных районах гололедные явления, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с, температура ночью -1°-6°, в южных районах местами до +4°, днем -1°+4°», — сообщает отделение МЧС по Тюменской области.

В связи с высокой вероятностью гололеда, людям дали рекомендации по дорожному движению: соблюдать безопасный скоростной режим и быть осторожными при выполнении маневров. Также при наличии такой возможности рекомендуется отказаться от использования личного транспорта.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Погода#МЧС#Ветер#Дорожное движение#Гололед#Осадки#Дмитрий Балобанов
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