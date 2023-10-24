В Тюмени назначен новый руководитель департамента экономики

Posted 24 октября, 12:26
Published 24 октября, 12:26
Modified 24 октября, 12:28
Updated 24 октября, 12:28
Пост руководителя департамента экономики и стратегического развития в Тюмени будет занимать Виктор Владимирович Гамузов. Об этом сообщил градоначальник областного центра Руслан Кухарук.
«Он окончил Тюменский государственный университет по специальности „Юриспруденция“. Его общий трудовой стаж составляет более 22 лет, стаж государственной (муниципальной) службы — более 15 лет. Зарекомендовал себя как грамотный специалист. Его знания и опыт будут востребованы и на новой должности», — пишет мэр города в личном telegram-канале.
Ранее Виктор Гамузов был первым заместителем главы Урая, однако ему пришлось уйти в отставку из-за инициативных депутатов, добивавшихся этого. В 2021 году Гамузов был принят на пост заместителя директора департамента имущественных отношений администрации Тюмени.