В Тюмени назначен новый руководитель департамента экономики

Ранее Виктор Гамузов был первым заместителем главы Урая, однако ему пришлось уйти в отставку из-за инициативных депутатов, добивавшихся этого. В 2021 году Гамузов был принят на пост заместителя директора департамента имущественных отношений администрации Тюмени.