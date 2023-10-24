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Posted 24 октября, 06:18

Published 24 октября, 06:18

Modified 24 октября, 06:20

Updated 24 октября, 06:20

В Тобольске шумная семья с четырьмя собаками терроризирует соседей по ночам

В Тобольске шумная семья с четырьмя собаками терроризирует соседей по ночам

24 октября 2023, 06:18
Фото: 1MI
Стоит неоднократно подумать перед тем, как завести собаку в квартире. Именно на таких неосмотрительных соседей пожаловалась жительница Тобольска.
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Завести собаку в квартире — решение, к которому надо подходить осознанно. Нужно быть готовым, что пыль и грязь станут верными спутниками жизни, а мебель уничтожат зубы и когти. Кроме того, нужно подумать о соседях, которые вряд ли будут рады круглосуточно слушать собачий лай.

В Телеграм-канале «Типичный Тобольск» местная жительница пожаловалась, что и она, и соседи, стали заложниками собачников. По ее словам, на пятом этаже живет семья, которая содержит четырех собак, лай которых не прекращается ни на минуту. Но главная проблема заключается в том, что выгуливают хозяева своих животных после полуночи, из-за чего просыпаются абсолютно все.

В Тюменской области ужесточат правила выгула собак
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«Весь подъезд стоит на ушах, а ведь в нем большое количество детей и стариков! Как можно повлиять на хозяйку и правомерны ли ее действия?», — задается вопросом женщина.

Для начала, можно попытаться мирно договориться с соседями, чтобы выгул совершался днем. Если они не идут на контакт — время идти к участковому: он зафиксирует правонарушение, составит протокол и примет необходимые меры. Более радикальная мера — обращение в суд. В этом случае потребуется собрать необходимые доказательства, в качестве которых подойдут видеоматериалы и аудиозаписи.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени ужесточили штрафы для собачников. Теперь за выгул питомца без намордника придется заплатить до 5 тысяч рублей.

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