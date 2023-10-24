В Тобольске шумная семья с четырьмя собаками терроризирует соседей по ночам

В Телеграм-канале «Типичный Тобольск» местная жительница пожаловалась, что и она, и соседи, стали заложниками собачников. По ее словам, на пятом этаже живет семья, которая содержит четырех собак, лай которых не прекращается ни на минуту. Но главная проблема заключается в том, что выгуливают хозяева своих животных после полуночи, из-за чего просыпаются абсолютно все.