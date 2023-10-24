В Тобольске продолжаются работы по возрождению Александровского сада



Пока подрядчик готовит к сдаче первую очередь — это должно произойти в конце ноября. Но работы на этом не остановятся, уже к Новому году, здесь планируется обустроить фонтан, газоны и площадки для детей и занятий спортом.



Реконструкция Сада проходит по программе «Тобольск настоящий», которую реализуем вместе с администрацией Тобольска и компанией СИБУР.