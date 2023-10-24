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Posted 24 октября, 12:03

Published 24 октября, 12:03

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

В Тобольске продолжаются работы по возрождению Александровского сада

В Тобольске продолжаются работы по возрождению Александровского сада

24 октября 2023, 12:03
Фото: 1MI
Первая очередь реконструкции Александровского сада в Тобольске будет сдана 30 ноября. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Фото: телеграм Александра Моора

Глава региона напомнил своим подписчикам, что сад появился в Тобольске во второй половине девятнадцатого века рядом с часовней, посвященной императору Александру второму. Плацпарадная площадь и сад полюбились горожанам — здесь они гуляли, встречались, отдыхали.

«Сегодня общественное пространство возрождается. В саду кипит работа — идет благоустройство территории, реконструкция объектов, строится Александровская галерея. В новогодние праздники откроется резиденция Деда Мороза», — пояснил Александр Моор.


Пока подрядчик готовит к сдаче первую очередь — это должно произойти в конце ноября. Но работы на этом не остановятся, уже к Новому году, здесь планируется обустроить фонтан, газоны и площадки для детей и занятий спортом.

Реконструкция Сада проходит по программе «Тобольск настоящий», которую реализуем вместе с администрацией Тобольска и компанией СИБУР.

Стоит отметить, что возрожденный Александровский сад может стать очередным местом притяжения для туристов, приезжающих в Тобольск. В целом для привлечения путешественников в городе проводится огромная работа обновляются и реконструируются исторические памятники, развивается туристическая инфраструктура. К примеру, планируется строительство новых гостиничных комплексов в Нижнем посаде Тобольска.

В Тобольске построят новые гостиничные комплексы
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