В Тобольске продолжаются работы по возрождению Александровского сада

Posted 24 октября, 12:03
Published 24 октября, 12:03
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Глава региона напомнил своим подписчикам, что сад появился в Тобольске во второй половине девятнадцатого века рядом с часовней, посвященной императору Александру второму. Плацпарадная площадь и сад полюбились горожанам — здесь они гуляли, встречались, отдыхали.
«Сегодня общественное пространство возрождается. В саду кипит работа — идет благоустройство территории, реконструкция объектов, строится Александровская галерея. В новогодние праздники откроется резиденция Деда Мороза», — пояснил Александр Моор.
Пока подрядчик готовит к сдаче первую очередь — это должно произойти в конце ноября. Но работы на этом не остановятся, уже к Новому году, здесь планируется обустроить фонтан, газоны и площадки для детей и занятий спортом.
Реконструкция Сада проходит по программе «Тобольск настоящий», которую реализуем вместе с администрацией Тобольска и компанией СИБУР.
Стоит отметить, что возрожденный Александровский сад может стать очередным местом притяжения для туристов, приезжающих в Тобольск. В целом для привлечения путешественников в городе проводится огромная работа обновляются и реконструируются исторические памятники, развивается туристическая инфраструктура. К примеру, планируется строительство новых гостиничных комплексов в Нижнем посаде Тобольска.