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Posted 24 октября, 12:29

Published 24 октября, 12:29

Modified 24 октября, 13:04

Updated 24 октября, 13:04

В результате пожара в Тюменской области погиб человек

24 октября 2023, 12:29
В Тюменской области 24 октября в результате пожара погиб один человек. Сообщение о возгорании в частном жилом доме на улице Береговой в деревне Большекрутинская Омутинского муниципального района поступило в 8.28.

По словам представителей Главного управления МЧС России по Тюменской области, к моменту прибытия первых спасателей в доме наблюдалось сильное задымление. Пожар был ликвидирован на площади 2 квадратных метра и не распространился на большую территорию. К сожалению, в результате происшествия погиб мужчина, пишет «КП-Тюмень».

Ликвидацией пожара занимались шесть спасателей, которые использовали три единицы специальной техники. В настоящее время проводится расследование, чтобы установить причины возгорания.

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