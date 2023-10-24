В результате пожара в Тюменской области погиб человек

Posted 24 октября, 12:29
Published 24 октября, 12:29
Modified 24 октября, 13:04
Updated 24 октября, 13:04
По словам представителей Главного управления МЧС России по Тюменской области, к моменту прибытия первых спасателей в доме наблюдалось сильное задымление. Пожар был ликвидирован на площади 2 квадратных метра и не распространился на большую территорию. К сожалению, в результате происшествия погиб мужчина, пишет «КП-Тюмень».
Ликвидацией пожара занимались шесть спасателей, которые использовали три единицы специальной техники. В настоящее время проводится расследование, чтобы установить причины возгорания.