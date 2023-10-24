В 2023 году МСП-поставщики заключили контракты на 3,84 трлн рублей

«Мы видим, что реализация комплекса мер господдержки, в том числе введение увеличенной квоты закупок у субъектов МСП и ее распространение на всех заказчиков по 223-ФЗ, дает результат», — заявила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. По приведенной ею статистике, за три квартала 2023 года малый и средний бизнес предоставил заказчикам товары и услуги на рекордную сумму в 3,84 триллиона рублей, что превышает показатели аналогичного периода 2022 года на 25%, или на 776,9 миллиарда рублей.