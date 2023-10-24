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Posted 24 октября 2023, 09:46

Published 24 октября 2023, 09:46

Modified 16 января 2024, 05:18

Updated 16 января 2024, 05:18

В 2023 году МСП-поставщики заключили контракты на 3,84 трлн рублей

В 2023 году МСП-поставщики заключили контракты на 3,84 трлн рублей

24 октября 2023, 09:46
Фото: 1MI.
За девять месяцев 2023 года объем закупок крупных заказчиков у МСП-поставщиков вырос до рекордных значений в сравнении с аналогичным периодом предыдущих лет и составил 3,84 трлн рублей. Доля малого и среднего бизнеса в общем объеме закупок превышает 50%.

Всего за три квартала соответствующие договоры заключили свыше 154 тысяч МСП-поставщиков и более 10 тысяч крупнейших заказчиков, пишут Известия.

«Мы видим, что реализация комплекса мер господдержки, в том числе введение увеличенной квоты закупок у субъектов МСП и ее распространение на всех заказчиков по 223-ФЗ, дает результат», — заявила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. По приведенной ею статистике, за три квартала 2023 года малый и средний бизнес предоставил заказчикам товары и услуги на рекордную сумму в 3,84 триллиона рублей, что превышает показатели аналогичного периода 2022 года на 25%, или на 776,9 миллиарда рублей.

В этот период крупнейшие заказы для МСП поступили от РЖД, «Аэрофлота», «Россетей», «РЖДстроя» и «Россетей Ленэнерго».

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил: более 154 тысяч предпринимателей в течение трех кварталов смогли стать поставщиками в соответствии с 223-ФЗ благодаря установлению контроля за соблюдением квот по закупкам у малых и средних предприятий со стороны Корпорации МСП и региональных уполномоченных органов — в условиях ответственного отношения крупнейших заказчиков к договоренностям. По словам Исаевича, наиболее крупные объемы закупок у МСП-поставщиков зафиксированы в Московской области (на сумму 180,27 миллиарда рублей), Свердловской области (140,95 миллиарда рублей), Республике Татарстан (77,51 миллиарда рублей). В лидеры списка вышли Москва (1,004 триллиона рублей) и Санкт-Петербург (372,71 миллиарда рублей), добавил генеральный директор Корпорации МСП.

О наиболее значимом приросте объема подписанных договоров для малого и среднего бизнеса заявили в Москве (74,75 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (46,19 миллиарда), Московской (28,1 миллиарда) и Свердловской областях (25,25 миллиарда), Хабаровском крае (12,29 миллиарда рублей). В топ-10 по данному показателю также включили Пермский край (10,12 миллиарда рублей), Томскую (9,98 миллиарда), Тульскую (8 миллиардов) и Новосибирскую области (6,43 миллиарда), а также Краснодарский край (5,87 миллиарда рублей).

Сообщается, что компаниям с государственным участием необходимо в течение года осуществлять не менее 25% закупок у малого и среднего бизнеса. Функции по мониторингу соблюдения квоты выполняют Корпорация МСП и региональные органы исполнительной власти.

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