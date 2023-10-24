Тюменцы стали чаще пользоваться новостными сервисами и мессенджерами

Posted 24 октября, 09:31
Published 24 октября, 09:31
Modified 24 октября, 09:33
Updated 24 октября, 09:33
За девять месяцев этого года больше всего мобильного трафика пользователи потратили на социальные сети и мессенджеры. Эта категория занимает 39% от всего потребляемого объема. Лидерами роста по количеству гигабайт в 2023 году стали Telegram — на 80% и WhatsAp — на 50%, сообщают аналитики МегаФона.
Следом идут онлайн-кинотеатры, на которые приходится пятая часть всего потраченного трафика. В топ-3 также входят СМИ и новостные сервисы — 13% от общего потребляемого объема. В 2023 году абоненты стали тратить на эту категорию в 3,3 раза больше трафика, чем в прошлом. Положительную динамику здесь обеспечили контентные платформы «Смотрим.ру» и «Дзен». На них расход мобильного интернета увеличился в 3 и 4 раза соответственно.
В 3 раза вырос и расход мобильного трафика на сервисы из категории «Навигация». Наибольший прирост показало приложение 2ГИС (+300% год к году). Потребление интернета за использование маркетплейсами выросло на 65%. Только на Wildberries трафик вырос в 4,5 раза.
Самая молодая группа абонентов (17-25 лет) из мессенджеров предпочитает Telegram, где они тратят 42% от всего трафика (против 18% в WhatsApp). Среди социальных сетей больше всего мобильного интернета уходит на VK — 44% от общего объема в этой соцсети. В то же время старшее поколение (50+) в данном сегменте тратит трафик на Viber и TikTok, показало исследование МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.
Повышенный интерес к мессенджерам и тенденция к росту потребления мобильного трафика в целом подтверждается спросом абонентов на соответствующие МегаСилы от МегаФона — полезные опции, которые позволяют сделать тариф выгоднее. В тройку самых популярных МегаСил сентября наряду с «Переносом остатков» вошли «Безлимит на мессенджеры» и «Безлимит на соцсети».
Продолжает рейтинг наиболее активно подключаемых опций месяца — «Улучшайзер тарифа». Этот сервис ежемесячно дает пользователю бонусные гигабайты дополнительно к основному пакету интернета. А завершает топ-5 «Безлимит на видео», который предоставляет абоненту неограниченный интернет на просмотр YouTube и RuTube.