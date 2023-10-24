Тюменцы стали чаще пользоваться новостными сервисами и мессенджерами

Самая молодая группа абонентов (17-25 лет) из мессенджеров предпочитает Telegram, где они тратят 42% от всего трафика (против 18% в WhatsApp). Среди социальных сетей больше всего мобильного интернета уходит на VK — 44% от общего объема в этой соцсети. В то же время старшее поколение (50+) в данном сегменте тратит трафик на Viber и TikTok, показало исследование МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.