Тюменцев освободили от платы за парковку. Правда, не всех

Правда, необходимо, чтобы автомобиль был внесен в реестр транспортных средств Героев РФ. На данный момент в Тюмени оборудовано более 170 платных парковок на 2 тысячи 882 машиноместа. До конца года на платный режим работы будут переведены паркинги по улице Максима Горького (от Фабричной до Республики) на 78 машиномест, Орджоникидзе, 63, на 40 машиномест, подземная парковка у Драматического театра.