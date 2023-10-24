Тюменцев освободили от платы за парковку. Правда, не всех

Posted 24 октября, 07:44
Published 24 октября, 07:44
Modified 24 октября, 07:46
Updated 24 октября, 07:46
Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Тюмени.
«Внести в постановление администрации „Об утверждении порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок общего пользования“ изменения: приложения к постановлению дополнить подпунктами к, л следующего содержания: „к) граждан, которым присвоено звание „Герой Российской Федерации“, включенных в реестр транспортных средств Героев Российской Федерации, но не более одного транспортного средства на одного Героя Российской Федераци; л) подрядных организаций, осуществляющих в соответствии с муниципальным контрактом работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или ремонту дорог на платных парковках, прилегающих к зоне производства работ», — указано в документе.
Правда, необходимо, чтобы автомобиль был внесен в реестр транспортных средств Героев РФ. На данный момент в Тюмени оборудовано более 170 платных парковок на 2 тысячи 882 машиноместа. До конца года на платный режим работы будут переведены паркинги по улице Максима Горького (от Фабричной до Республики) на 78 машиномест, Орджоникидзе, 63, на 40 машиномест, подземная парковка у Драматического театра.
Бесплатно пользоваться парковками в областной столице могут почетные граждане города, инвалиды, многодетные семьи, родители и вдовы погибших участников специальной военной операции.