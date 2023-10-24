Тюменский ХК «Рубин» уступил пермскому «Молоту» на домашнем льду

Posted 24 октября, 03:50
Published 24 октября, 03:50
Modified 24 октября, 03:52
Updated 24 октября, 03:52
ХК «Рубин» — один из претендентов на звание лидера сезона, долгое время он оставался непобежденным. Однако, несмотря на то, что пермский «Молот» стартовал в этом сезоне достаточно слабо, во вчерашнем матче он отыграл достаточно мощно.
«Рубин» открыл счет в первом периоде, на перерыв команды ушли со счетом 1:0. Во втором периоде пермяки догнали тюменцев, третий период обошелся без забитых шайб, в итоге основное время закончилось ничьей.
Решил исход вчерашней встречи овертайм: «Молот» забил шайбу в ворота «Рубина», в результате чего матч закончился со счетом 2:1 в пользу Перми.