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Posted 24 октября, 03:50

Published 24 октября, 03:50

Modified 24 октября, 03:52

Updated 24 октября, 03:52

Тюменский ХК «Рубин» уступил пермскому «Молоту» на домашнем льду

Тюменский ХК «Рубин» уступил пермскому «Молоту» на домашнем льду

24 октября 2023, 03:50
Фото: 1MI
Родной лед не помог тюменцам одержать победу. Несмотря на то, что первая шайба была забита «Рубином», пермяки приложили все усилия, чтобы матч закончился в их пользу.

ХК «Рубин» — один из претендентов на звание лидера сезона, долгое время он оставался непобежденным. Однако, несмотря на то, что пермский «Молот» стартовал в этом сезоне достаточно слабо, во вчерашнем матче он отыграл достаточно мощно.

«Рубин» открыл счет в первом периоде, на перерыв команды ушли со счетом 1:0. Во втором периоде пермяки догнали тюменцев, третий период обошелся без забитых шайб, в итоге основное время закончилось ничьей.

Решил исход вчерашней встречи овертайм: «Молот» забил шайбу в ворота «Рубина», в результате чего матч закончился со счетом 2:1 в пользу Перми.

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#Общество#Спорт#Тюмень#Тюменская область#Тюменцы#Хоккей#ХК Рубин#Высшая хоккейная лига#Матч#Любовь Селезнева
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