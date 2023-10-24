Тюменский ХК «Рубин» уступил пермскому «Молоту» на домашнем льду

ХК «Рубин» — один из претендентов на звание лидера сезона, долгое время он оставался непобежденным. Однако, несмотря на то, что пермский «Молот» стартовал в этом сезоне достаточно слабо, во вчерашнем матче он отыграл достаточно мощно.