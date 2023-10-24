Тюменским чиновникам хотят давать больше денег на командировки

Размер суточных в Тюменской области при командировании госслужащих на территории РФ составляет 400 рублей, а при командировании в Санкт-Петербург или Москву — 600 рублей. Такие выплаты были определены еще в 2019 году. Сейчас их предлагают повысить на 100 рублей. Поднять выплаты планируется за счет экономики, складывающейся в процессе закупок, либо адаптировав командировочный план госслужащих.