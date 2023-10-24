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Posted 24 октября, 12:54

Published 24 октября, 12:54

Modified 24 октября, 12:56

Updated 24 октября, 12:56

Тюменским чиновникам хотят давать больше денег на командировки

Тюменским чиновникам хотят давать больше денег на командировки

24 октября 2023, 12:54
Фото: 1MI
Департамент финансов региона разработал пакет поправок, предлагающих увеличить размер суточных для чиновников, уезжающих в командировки.

Размер суточных в Тюменской области при командировании госслужащих на территории РФ составляет 400 рублей, а при командировании в Санкт-Петербург или Москву — 600 рублей. Такие выплаты были определены еще в 2019 году. Сейчас их предлагают повысить на 100 рублей. Поднять выплаты планируется за счет экономики, складывающейся в процессе закупок, либо адаптировав командировочный план госслужащих.

Отметим, максимальный размер суточных выплат, при котором они не облагаются налогом, составляет 700 рублей. Именно такая сумма установлена в Ямало-Ненецком автономном округе.

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#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Закупки#Налог#Госслужащие#Экономия#Дмитрий Балобанов
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