Тюменская журналистка провела день с бригадой скорой помощи

Posted 24 октября, 11:57
Published 24 октября, 11:57
Modified 24 октября, 13:05
Updated 24 октября, 13:05
Рабочий день корреспондента начался в 10 утра. Заведующий Александр Шипунов пожелал удачи и дал небольшую лекцию о безопасности, пишет «КП — Тюмень».
Первый вызов не заставил себя ждать. Примерно через полчаса после знакомства, им сообщили, что пора выезжать. Они отправились в деревню Башково Тобольского района. Когда они приехали по нужному адресу, их встретила пожилая женщина, которая начала жаловаться на свое состояние.
Фельдшер начал выполнять необходимые процедуры: сделал ЭКГ, рассмотрел прошлые снимки, выписки, дал лекарства, сделал уколы, померил давление. В результате, они пришли к выводу, что женщину нужно госпитализировать, но она была против этой идеи. Фельдшер объяснил, что скоро все неприятные ощущения от лекарств пройдут, но все равно нужно собраться и поехать в больницу.
Убеждение заняло около полчаса. Когда у женщины закончились аргументы, она согласилась и попросила помочь ей собрать вещи.
В течение дня они еще несколько раз выезжали на вызовы, но уже без госпитализации. В основном люди вызывали СМП с жалобами на давление, температуру, тахикардию и тревожное состояние.
После очередного вызова, когда они садились в машину, они планировали вернуться на базу, но все изменилось. Водитель включил сирену и начал ехать на большой скорости.
Врач сказал готовить реанимационный набор. Тогда корреспондент понял, что все очень серьезно. Водители не хотели пропускать их на дороге, приходилось сигналить. Наконец, они приехали на место, взяли все необходимое и пошли в квартиру. Уже в подъезде слышались крики, слезы и паника.
Пожилая женщина потеряла сознание у своих дверей и не могла прийти в себя. Родные вызвали скорую, но было уже поздно. Медики осмотрели ее, послушали сердцебиение и поняли, что она умерла…