Тюменская журналистка провела день с бригадой скорой помощи

Первый вызов не заставил себя ждать. Примерно через полчаса после знакомства, им сообщили, что пора выезжать. Они отправились в деревню Башково Тобольского района. Когда они приехали по нужному адресу, их встретила пожилая женщина, которая начала жаловаться на свое состояние.