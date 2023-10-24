«Тревожными» кнопками и сигнализацией оборудовали все школы Тюмени

На данный момент в Тюменской области под контролем сотрудников Росгвардии находятся более 10 тысяч объектов разных форм собственности, из них более 5.8 тысяч объектов располагаются непосредственно в Тюмени. Об этом сообщил начальник отдела вневедомственной охраны по Тюмени регионального управления Росгвардии во время пресс-конференции с журналистами агентств «Интерфакс» и «Тюменская линия».