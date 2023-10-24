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Posted 24 октября, 09:51

Published 24 октября, 09:51

Modified 24 октября, 09:53

Updated 24 октября, 09:53

«Тревожными» кнопками и сигнализацией оборудовали все школы Тюмени

«Тревожными» кнопками и сигнализацией оборудовали все школы Тюмени

24 октября 2023, 09:51
Фото: 1MI
Ежегодно с сотрудниками учебных заведений проводятся тренировочные занятия по безопасности. По словам Александра Савина, на территориях учреждений с начала года задержали около 12 человек.

На данный момент в Тюменской области под контролем сотрудников Росгвардии находятся более 10 тысяч объектов разных форм собственности, из них более 5.8 тысяч объектов располагаются непосредственно в Тюмени. Об этом сообщил начальник отдела вневедомственной охраны по Тюмени регионального управления Росгвардии во время пресс-конференции с журналистами агентств «Интерфакс» и «Тюменская линия».

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По его словам, с начала 2023 года тюменские сотрудники вневедомственной охраны выезжали на вызовы, поступившие в том числе по сигналу «Тревога», более 4 400 раз, а время прибытия обычно не составляет более пяти минут.

Он также подчеркнул, что перед началом учебного года с сотрудниками и руководством образовательных учреждений проводятся тренировочные занятия, которые принесли свои результаты: за минувшие 10 месяцев на территориях учебных заведений были задержаны около 12 человек.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Школа#Безопасность#Росгвардия#Любовь Селезнева
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