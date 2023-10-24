Руководитель аппарата Тюменской гордумы Ольга Векшина внезапно покинула свой пост

Posted 24 октября, 08:53
Published 24 октября, 08:53
Modified 24 октября, 08:55
Updated 24 октября, 08:55
Руководитель аппарата Тюменской городской Думы с сорокалетним стажем Ольга Векшина внезапно покинула свой пост и ушла на пенсию. За долгие годы своей работы она успела посотрудничать с Сергеем Собяниным и Владимиром Якушевым.
«Векшина уходит из Думы по собственному желанию. Ее ждет пенсия», — пояснили изданию «ura.ru» информаторы.
Векшина руководила аппаратом гордумы на протяжении последних пяти лет. До этого она была заместителем мэра.
Ранее «Наш Город» сообщил, что должность прокурора Чувашской Республики займет бывший тюменский силовик. Эдуард Гиматов работал в Тюмени с 2003 по 2022 год.