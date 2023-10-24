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Posted 24 октября, 08:53

Published 24 октября, 08:53

Modified 24 октября, 08:55

Updated 24 октября, 08:55

Руководитель аппарата Тюменской гордумы Ольга Векшина внезапно покинула свой пост

Руководитель аппарата Тюменской гордумы Ольга Векшина внезапно покинула свой пост

24 октября 2023, 08:53
Фото: 1MI
Ольга Векшина решила добровольно сложить полномочия и уйти на пенсию. Руководила аппаратом гордумы она последние пять лет.

Руководитель аппарата Тюменской городской Думы с сорокалетним стажем Ольга Векшина внезапно покинула свой пост и ушла на пенсию. За долгие годы своей работы она успела посотрудничать с Сергеем Собяниным и Владимиром Якушевым.

«Векшина уходит из Думы по собственному желанию. Ее ждет пенсия», — пояснили изданию «ura.ru» информаторы.

Векшина руководила аппаратом гордумы на протяжении последних пяти лет. До этого она была заместителем мэра.

Ранее «Наш Город» сообщил, что должность прокурора Чувашской Республики займет бывший тюменский силовик. Эдуард Гиматов работал в Тюмени с 2003 по 2022 год.

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#Общество#Политика#Новости тюмени#Пенсия#Ольга Векшина#Должность#Любовь Селезнева
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