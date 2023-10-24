Руководитель аппарата Тюменской гордумы Ольга Векшина внезапно покинула свой пост

Руководитель аппарата Тюменской городской Думы с сорокалетним стажем Ольга Векшина внезапно покинула свой пост и ушла на пенсию. За долгие годы своей работы она успела посотрудничать с Сергеем Собяниным и Владимиром Якушевым.