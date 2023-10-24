Последствия невнимательности: в Тюмени сбили 10-летнего ребенка

Posted 24 октября, 05:33
Published 24 октября, 05:33
Modified 24 октября, 05:35
Updated 24 октября, 05:35
Вчера вечером возле дома №15 на улице Беляева в Тюмени 54-летняя водитель «Тойоты» сбила ребенка. В пресс-службе ГИБДД Тюменской области сообщили, что 10-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ребенок получил травму головы и был доставлен в больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что мальчик выбежал на дорогу на запрещающий сигнал светофора. Водитель также нарушила ПДД: женщина проезжала пешеходный переход на желтый сигнал светофора, за это полагается штраф размером в 1 тысячу рублей.
Ранее «Наш Город» рассказывал о похожем происшествии. Другой 10-летний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, из-за чего попал под колеса автомобиля «Форд».