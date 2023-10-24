Последствия невнимательности: в Тюмени сбили 10-летнего ребенка

Ребенок получил травму головы и был доставлен в больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что мальчик выбежал на дорогу на запрещающий сигнал светофора. Водитель также нарушила ПДД: женщина проезжала пешеходный переход на желтый сигнал светофора, за это полагается штраф размером в 1 тысячу рублей.