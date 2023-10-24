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Posted 24 октября, 05:33

Published 24 октября, 05:33

Modified 24 октября, 05:35

Updated 24 октября, 05:35

В Тюмени на пешеходном переходе сбили 10-летнего мальчика

Последствия невнимательности: в Тюмени сбили 10-летнего ребенка

24 октября 2023, 05:33
Фото: Антон Засимов / 1MI

В Тюмени на пешеходном переходе сбили 10-летнего мальчика

Автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе. Предварительно установлено, что ПДД нарушили оба участника происшествия.
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Дети

Вчера вечером возле дома №15 на улице Беляева в Тюмени 54-летняя водитель «Тойоты» сбила ребенка. В пресс-службе ГИБДД Тюменской области сообщили, что 10-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенок получил травму головы и был доставлен в больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что мальчик выбежал на дорогу на запрещающий сигнал светофора. Водитель также нарушила ПДД: женщина проезжала пешеходный переход на желтый сигнал светофора, за это полагается штраф размером в 1 тысячу рублей.

Ранее «Наш Город» рассказывал о похожем происшествии. Другой 10-летний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, из-за чего попал под колеса автомобиля «Форд».

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Ребенок#Дети#Тюменская область#ДТП#Безопасность на дорогах#Нарушения ПДД#Любовь Селезнева
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