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Posted 24 октября, 02:43

Published 24 октября, 02:43

Modified 24 октября, 07:27

Updated 24 октября, 07:27

Нелегалы начали массово сбегать из Тюменской области

Нелегалы начали массово сбегать из Тюменской области

24 октября 2023, 02:43
Фото: Артем Черненко / 1MI
В регионе рейды по выявлению нелегальных мигрантов стали проводиться значительно чаще. Такое пристальное внимание со стороны силовых структур обеспокоило иностранных специалистов.

Нелегалы начали массово покидать Тюменскую область. Причиной тому — массовые проверки и внимание со стороны силовых структур. Анонимный источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал изданию «ura.ru», что в регионе стали чаще проводиться мероприятия по выявлению иностранных специалистов, нарушающих правила нахождения на территории России.

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«Тюменские силовики стали уделять выявлению нелегалов значительно больше внимания. Определяются места возможного пребывания мигрантов, проходят рейды, во время которых нарушителей задерживают и принудительно отправляют домой. Многих иностранцев-нарушителей подобная тенденция напугала и они решили покинуть Тюменскую область, не дожидаясь встречи с силовиками», — пояснил собеседник издания.

Он также подчеркнул, что рейды проводятся в регионе регулярно.

Ранее «Наш Город» рассказал, почему тюменцы недолюбливают мигрантов. Помимо роста преступности и занятых иностранцами рабочих мест, есть и другие причины.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Миграция#Нелегальные мигранты#Рейды#Любовь Селезнева
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