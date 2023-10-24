Нелегалы начали массово сбегать из Тюменской области

Нелегалы начали массово покидать Тюменскую область. Причиной тому — массовые проверки и внимание со стороны силовых структур. Анонимный источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал изданию «ura.ru», что в регионе стали чаще проводиться мероприятия по выявлению иностранных специалистов, нарушающих правила нахождения на территории России.