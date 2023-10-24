Нелегалы начали массово сбегать из Тюменской области

Posted 24 октября, 02:43
Published 24 октября, 02:43
Modified 24 октября, 07:27
Updated 24 октября, 07:27
Нелегалы начали массово покидать Тюменскую область. Причиной тому — массовые проверки и внимание со стороны силовых структур. Анонимный источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал изданию «ura.ru», что в регионе стали чаще проводиться мероприятия по выявлению иностранных специалистов, нарушающих правила нахождения на территории России.
«Тюменские силовики стали уделять выявлению нелегалов значительно больше внимания. Определяются места возможного пребывания мигрантов, проходят рейды, во время которых нарушителей задерживают и принудительно отправляют домой. Многих иностранцев-нарушителей подобная тенденция напугала и они решили покинуть Тюменскую область, не дожидаясь встречи с силовиками», — пояснил собеседник издания.
Он также подчеркнул, что рейды проводятся в регионе регулярно.
Ранее «Наш Город» рассказал, почему тюменцы недолюбливают мигрантов. Помимо роста преступности и занятых иностранцами рабочих мест, есть и другие причины.