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Posted 24 октября, 13:17

Published 24 октября, 13:17

Modified 24 октября, 13:19

Updated 24 октября, 13:19

На ярмарке вакансий в Тюмени предложат 358 рабочих мест

На ярмарке вакансий в Тюмени предложат 358 рабочих мест

24 октября 2023, 13:17
Фото: 1MI
Ярмарка вакансий пройдет 26 октября в Тюмени. Работодатели расскажут о возможностях трудоустройства.

Мероприятие состоится 26 октября с 12:00 до 13:30 часов в Штабе общественной поддержки на улице Водопроводная, дом 36. Вход для всех граждан свободный.

Соискателям обещают рассказать о возможностях трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Работодатели также готовы предложить соискателям разные привилегии при подписании трудового договора. В число таких бонусов входит компенсация расходов на питание, предоставление тренажерного зала на территории на территории предприятия, частичная компенсация процентов по ипотеке, развозка сотрудников и другое.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Работа#Трудовой договор#Работодатели#Трудоустройство#Бонусы#Соискатели#Мероприятие#Дмитрий Балобанов
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