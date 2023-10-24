На ярмарке вакансий в Тюмени предложат 358 рабочих мест

Posted 24 октября, 13:17
Published 24 октября, 13:17
Modified 24 октября, 13:19
Updated 24 октября, 13:19
Мероприятие состоится 26 октября с 12:00 до 13:30 часов в Штабе общественной поддержки на улице Водопроводная, дом 36. Вход для всех граждан свободный.
Соискателям обещают рассказать о возможностях трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Работодатели также готовы предложить соискателям разные привилегии при подписании трудового договора. В число таких бонусов входит компенсация расходов на питание, предоставление тренажерного зала на территории на территории предприятия, частичная компенсация процентов по ипотеке, развозка сотрудников и другое.