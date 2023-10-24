На ярмарке вакансий в Тюмени предложат 358 рабочих мест

Соискателям обещают рассказать о возможностях трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Работодатели также готовы предложить соискателям разные привилегии при подписании трудового договора. В число таких бонусов входит компенсация расходов на питание, предоставление тренажерного зала на территории на территории предприятия, частичная компенсация процентов по ипотеке, развозка сотрудников и другое.