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Posted 24 октября, 06:49

Published 24 октября, 06:49

Modified 24 октября, 06:51

Updated 24 октября, 06:51

Молодой тюменец во имя любви обокрал игровой автомат с игрушками

Молодой тюменец во имя любви обокрал игровой автомат с игрушками

24 октября 2023, 06:49
Фото: 1MI
Примирение с возлюбленной через ребенка — обычная манипуляция. Тюменец не учел, что любовь доведет его до тюрьмы.

25-летний житель Ишимского района поругался со своей дамой сердца. Восстановить отношения с женщиной молодой человек решил через ребенка, подарив ему мягкие игрушки, но на их покупку расщедриться он не захотел.

Будучи в торговом центре, мужчина выждал момент, когда рядом не будет людей, отогнул дверцу игрового аппарата с игрушками, сложил добычу в пакеты и покинул помещение.

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В общей сложности злоумышленник вынес 32 мягкие игрушки на сумму более 6 тысяч рублей. Найти молодого человека удалось благодаря отпечаткам пальцев, оставленным им на аппарате.

В отношении грабителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до двух лет лишения свободы. Все игрушки были изъяты и скоро вернутся владельцу.

Ранее «Наш Город» рассказал о 19-летнем аферисте. Молодой человек в составе преступной группы украл у доверчивых пенсионеров более 500 тысяч рублей.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Кража#Ишимский район#Игрушки#Похищения#Любовь Селезнева
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