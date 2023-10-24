Молодой тюменец во имя любви обокрал игровой автомат с игрушками

Posted 24 октября, 06:49
Published 24 октября, 06:49
Modified 24 октября, 06:51
Updated 24 октября, 06:51
25-летний житель Ишимского района поругался со своей дамой сердца. Восстановить отношения с женщиной молодой человек решил через ребенка, подарив ему мягкие игрушки, но на их покупку расщедриться он не захотел.
Будучи в торговом центре, мужчина выждал момент, когда рядом не будет людей, отогнул дверцу игрового аппарата с игрушками, сложил добычу в пакеты и покинул помещение.
В общей сложности злоумышленник вынес 32 мягкие игрушки на сумму более 6 тысяч рублей. Найти молодого человека удалось благодаря отпечаткам пальцев, оставленным им на аппарате.
В отношении грабителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до двух лет лишения свободы. Все игрушки были изъяты и скоро вернутся владельцу.
Ранее «Наш Город» рассказал о 19-летнем аферисте. Молодой человек в составе преступной группы украл у доверчивых пенсионеров более 500 тысяч рублей.