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Posted 24 октября, 04:19

Published 24 октября, 04:19

Modified 24 октября, 04:21

Updated 24 октября, 04:21

Ледовый комплекс в Тюменской области ждет денег на строительство

Ледовый комплекс в Тюменской области ждет денег на строительство

24 октября 2023, 04:19
Фото: Юлия Степанова / 1MI
Ледовый дворец с несколькими спортивными зонами должны были построить в Ишиме еще несколько лет назад. Из-за некоторых проблем строительство затянулось.

В Тюменской области планируется построить новый ледовый комплекс. Известно, что он будет находиться в Ишиме, но точные сроки начала и окончания работ пока не известны. Ледовый дворец должен был быть построен еще несколько лет назад, для него даже было определено место, но возникли проблемы с финансированием.

«Место под строительство Ледового дворца в Ишиме определено, проектно-сметная документация готова. Возведение объекта начнётся при поступлении финансирования. Приоритетным объектом является новая поликлиника на ул. Одоевского, к ее возведению приступят в 2024 году, строительство же Ледового дворца пока в планах не значится», — ответили «Комсомольской правде в правительстве региона.
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В двухэтажном ледовом комплексе предусматриваются несколько спортивных зон: зал с ледовым полем на первом этаже, а на втором — залы сухих тренировок хоккеистов и фигуристов, зал для отработки бросков по воротам, зал общей физической подготовки и зал силовой подготовки с тренажерами.

При каждом зале планируется организовать раздевалки с душевыми и санузлами, тренерские комнаты и помещение для ледовой техники. Также, согласно документации, в комплексе будет буфет.

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#Общество#Спорт#Строительство#Тюменская область#Ишим#Ишимский район#План строительства#Ледовый дворец спорта#Любовь Селезнева
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