Ледовый комплекс в Тюменской области ждет денег на строительство

В Тюменской области планируется построить новый ледовый комплекс. Известно, что он будет находиться в Ишиме, но точные сроки начала и окончания работ пока не известны. Ледовый дворец должен был быть построен еще несколько лет назад, для него даже было определено место, но возникли проблемы с финансированием.