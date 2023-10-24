Лабрадору погибшего на СВО бойца из Туапсинского района нашли семью в Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что владельцы собак в Тюмени могут посетить новую площадку для выгула питомцев. Она появилась на улице Энергостроителей. Площадка для выгула животных возле дома №31 по улице Энергостроителей теперь открыта для посещения. 282 квадратных метра огорожены забором, чтобы проходящие мимо люди могли не беспокоиться за свое здоровье.