Лабрадору погибшего на СВО бойца из Туапсинского района нашли семью в Тюмени.

Posted 24 октября 2023, 09:08
Published 24 октября 2023, 09:08
Modified 24 октября 2023, 16:50
Updated 24 октября 2023, 16:50
На месте, где нашли лабрадора — на пляже поселка Недуг, приютов для животных нет было, а местные грозились отравить пса. Одна из местных жителей обратилась к своей знакомой — волонтеру из Тюмени. Наши добровольцы быстро смогли собрать нужную сумму для транспортировки собаки и найти хорошему мальчику новый дом.
«Вопрос о приюте для этой собаки даже не стоял — лабрадоры очень тяжело переносят клетки и заточение. Поэтому мы стали искать именно семью, где он снова сможет зажить счастливой жизнью. Ехал пес на зоотакси 4 дня и хорошо перенес поездку. Сейчас он уже в объятиях новой хозяйки», — рассказала «Нашему городу» волонтер Ирина Горбунова.
Сейчас лабрадор чувствует себя хорошо и обустраивается на новом месте.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что владельцы собак в Тюмени могут посетить новую площадку для выгула питомцев. Она появилась на улице Энергостроителей. Площадка для выгула животных возле дома №31 по улице Энергостроителей теперь открыта для посещения. 282 квадратных метра огорожены забором, чтобы проходящие мимо люди могли не беспокоиться за свое здоровье.