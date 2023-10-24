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Posted 24 октября 2023, 09:08

Published 24 октября 2023, 09:08

Modified 24 октября 2023, 16:50

Updated 24 октября 2023, 16:50

Лабрадору погибшего на СВО бойца из Туапсинского района нашли семью в Тюмени.

Лабрадору погибшего на СВО бойца из Туапсинского района нашли семью в Тюмени

24 октября 2023, 09:08
Фото: 1MI. Лабрадору погибшего на СВО бойца из Туапсинского района нашли семью в Тюмени.
Тощего и измученного лабрадора нашли местные жители на пляже поселка Недуг Туапсинского района. Они сообщали, что его хозяин собаки погиб на СВО. Местные жители обратились к тюменским волонтерам, которые собрали средства на перевозку пса и нашли ему в Тюмени новую семью.

На месте, где нашли лабрадора — на пляже поселка Недуг, приютов для животных нет было, а местные грозились отравить пса. Одна из местных жителей обратилась к своей знакомой — волонтеру из Тюмени. Наши добровольцы быстро смогли собрать нужную сумму для транспортировки собаки и найти хорошему мальчику новый дом.

Лабрадор с новой хозяйкой в Тюмени.
Лабрадор с новой хозяйкой в Тюмени. . Фото: nashgorod.ru
«Вопрос о приюте для этой собаки даже не стоял — лабрадоры очень тяжело переносят клетки и заточение. Поэтому мы стали искать именно семью, где он снова сможет зажить счастливой жизнью. Ехал пес на зоотакси 4 дня и хорошо перенес поездку. Сейчас он уже в объятиях новой хозяйки», — рассказала «Нашему городу» волонтер Ирина Горбунова.

Сейчас лабрадор чувствует себя хорошо и обустраивается на новом месте.

Видео: nashgorod.ru. Кадры из путешествия лабрадора.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что владельцы собак в Тюмени могут посетить новую площадку для выгула питомцев. Она появилась на улице Энергостроителей. Площадка для выгула животных возле дома №31 по улице Энергостроителей теперь открыта для посещения. 282 квадратных метра огорожены забором, чтобы проходящие мимо люди могли не беспокоиться за свое здоровье.

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