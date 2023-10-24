Компания «Аэрофлот» в рамках своего 100-летия совершит ретрорейс в Новосибирск

Posted 24 октября, 13:34
Published 24 октября, 13:34
Modified 24 октября, 13:34
Updated 24 октября, 13:34
В аэропорту Москвы путешественников встретят стюардессы, одетые в ретроуниформу. Сотрудницы компании проводят пассажиров к выделенным стойкам регистрации. Участникам рейса выдадут посадочные талоны и сувенирные багажные бирки, сообщает издание atas.info.
Отметим, что униформа бортпроводников будет сшита по историческим образцам второй половины прошлого века. Перед взлетом пассажиров угостят мятными карамельками. Во время рейса они смогут ощутить вкус детства — в качестве прохладительного напитка им предложат лимонад. Тех, кто отправится в путешествие бизнес-классом, ожидает стилизованная карта вин. Кроме этого, пассажирам предстоит попробовать блюда, приготовленные по рецептам реальных бортовых рационов прошлого века.
Буклеты с интересными фактами о гражданской авиации прошлого и о воздушной линии между Москвой и Новосибирском найдут путешественники в кармашках пассажирских кресел. Кроме этого, в буклете размещен QR-код, ссылка которого ведет на эксклюзивный плейлист. Представленные в нем треки создадут настроение для полета.
В качестве развлечения путешественникам будут предложены настольные игры — шахматы или домино, а также каталоги Sky Shop с ностальгическими товарами, по которым можно будет совершить покупки.
На память о рейсе путешественникам вручат сертификат о перелете и значок с соответствующей символикой. Кроме этого, пассажиры получат сладкие сувениры.
Напомним, серия ретрорейсов приурочена к столетию «Аэрофлота». Сам юбилей отмечался в марте этого года. Столицу СФО выбрали в качестве направления для ретрорейса, поскольку этот город уже много лет остаётся одним из самых востребованных у пассажиров авиакомпании — ежедневно в Новосибирск летают до четырех самолетов авиакомпании. Кроме этого, рейсы в стиле ретро уже были выполнены в направлении Сочи, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, а также Красноярска и Владивостока.
Авиакомпания приготовила подарки для тех, кто совершил три и более перелетов на разных ретрорейсах. О новых направлениях и датах таких рейсов можно узнать на сайте компании или на ее официальном канале Telegram. Информация о ретрорейсах отмечена специальной иконкой.