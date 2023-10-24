Компания «Аэрофлот» в рамках своего 100-летия совершит ретрорейс в Новосибирск

Напомним, серия ретрорейсов приурочена к столетию «Аэрофлота». Сам юбилей отмечался в марте этого года. Столицу СФО выбрали в качестве направления для ретрорейса, поскольку этот город уже много лет остаётся одним из самых востребованных у пассажиров авиакомпании — ежедневно в Новосибирск летают до четырех самолетов авиакомпании. Кроме этого, рейсы в стиле ретро уже были выполнены в направлении Сочи, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, а также Красноярска и Владивостока.