Бывшего тюменского силовика назначили прокурором Чувашской Республики

Гиматов работал в Тюмени с 2003 по 2022 год, начав свою карьеру с должности помощника прокурора. К 2007 году он стал заместителем прокурора Ленинского административного округа Тюмени, а позже возглавил отдел по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции региональной прокуратуры.