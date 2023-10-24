Бывшего тюменского силовика назначили прокурором Чувашской Республики

Posted 24 октября, 07:26
Published 24 октября, 07:26
Modified 24 октября, 07:28
Updated 24 октября, 07:28
Новым прокурором Чувашской Республики назначен бывший тюменский прокурор Эдуард Гиматов. На портале правовой информации был опубликован соответствующий приказ, подписанный президентом Владимиром Путиным. Эту должность он будет занимать следующие пять лет.
Гиматов работал в Тюмени с 2003 по 2022 год, начав свою карьеру с должности помощника прокурора. К 2007 году он стал заместителем прокурора Ленинского административного округа Тюмени, а позже возглавил отдел по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции региональной прокуратуры.
С 2014 по 2017 год Гиматов был прокурором Тюменского района, а с 2017 по 2022 — прокурором Тюмени. В марте прошлого года он был назначен заместителем прокурора Тамбовской области.
Ранее «Наш Город» сообщал, что должность начальника УМВД по Тюменской области займет силовик из Чукотского автономного округа, полковник Александр Смирнов. Его назначение состоится в ноябре, после чего он будет повышен до генерал-майора.