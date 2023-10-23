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Posted 23 октября, 13:12

Published 23 октября, 13:12

Modified Сегодня, 17:29

Updated Сегодня, 17:29

В Тюменской области в программу «Ночи искусств» вошли 330 событий

В Тюменской области в программу «Ночи искусств» вошли 330 событий

23 октября 2023, 13:12
Фото: 1MI
Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет 4 ноября. Но в Тюменской области она начнется на день раньше. Всего в программу акции включены 330 самых разных событий по всему региону, сообщает Информцентр правительства Тюменской области.

3 ноября порядка 1 500 гостей планируют принять тюменские учреждения культуры «Торфяник, Поиск, Современник, Орфей», ДХШ им. А. П. Митинского. Здесь пройдут мастер-классы, встречи с местными художниками и ремесленниками.

Более десятка мероприятий запланировано 3 и 4 ноября в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева.

В «ночной» программе Тюменского концертно-театрального объединения 4 ноября — спектакли, концерты, балет. Среди бесплатных мероприятий — выставка картин «Цветы, птицы и весь мир», встреча, посвященная творчеству Марины Цветаевой, концерт «Фортепианные шедевры XVIII века».

Во всех музеях Тюмени, Тобольска и Ялуторовска, входящих в состав Тюменского музейно-просветительского объединения, 4 ноября можно посетить сразу несколько выставок по бесплатному комплексному билету.

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