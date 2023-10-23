В Тюменской области в программу «Ночи искусств» вошли 330 событий

3 ноября порядка 1 500 гостей планируют принять тюменские учреждения культуры «Торфяник, Поиск, Современник, Орфей», ДХШ им. А. П. Митинского. Здесь пройдут мастер-классы, встречи с местными художниками и ремесленниками.



Более десятка мероприятий запланировано 3 и 4 ноября в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева.



В «ночной» программе Тюменского концертно-театрального объединения 4 ноября — спектакли, концерты, балет. Среди бесплатных мероприятий — выставка картин «Цветы, птицы и весь мир», встреча, посвященная творчеству Марины Цветаевой, концерт «Фортепианные шедевры XVIII века».



Во всех музеях Тюмени, Тобольска и Ялуторовска, входящих в состав Тюменского музейно-просветительского объединения, 4 ноября можно посетить сразу несколько выставок по бесплатному комплексному билету.