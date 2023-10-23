В Тюмени наладили производство мебели для ручной сборки без молотка и отвертки

«Тюменская линия» сообщает, при производстве мебели используется местное сырье. Элементы комплекта поставляются заказчику в коробках, дальше он собирает их сам, в соответствии с интерьером дома или квартиры. Материалы мебели обработаны заранее, поэтому есть возможность их покрасить и покрыть лаком.