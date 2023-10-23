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Для сборки мебели нужен только шестигранный ключ.

В Тюмени наладили производство мебели для ручной сборки без молотка и отвертки

23 октября 2023, 09:42
Фото: 1MI
Для сборки мебели нужен только шестигранный ключ.
Фирма «Логикус» начала выпускать наборы мебели, для сборки которой не понадобятся специальные инструменты. Столы, стулья и шкафы можно покрасить на свой вкус.

В Тюмени наладили производство комплектов мебели «Сам сделал». Как следует из названия, ее можно собрать самостоятельно.

«Тюменская линия» сообщает, при производстве мебели используется местное сырье. Элементы комплекта поставляются заказчику в коробках, дальше он собирает их сам, в соответствии с интерьером дома или квартиры. Материалы мебели обработаны заранее, поэтому есть возможность их покрасить и покрыть лаком.

Фото: Инна Пахомова / "Тюменская линия"

Компания выпускает такие комплекты, из которых можно собрать абсолютно любую мебель: столы, стулья, шкафы и стеллажи, а ассортимент, как обещает производитель, будет постоянно расширяться.

«Все производство сконцентрировано в Тюмени. Фанеру закупаем в Тюменском районе. С помощью специального оборудования, лазерных и фрезерных станков вырезаем необходимые элементы. Собрать мебель клиент может с помощью одного шестигранного ключа. Редкий случай, когда для сборки требуются отвертка и молоток», — рассказал журналистам руководитель направления производства мебели для самостоятельной сборки Рамин Пашаев.
Фото: Инна Пахомова / "Тюменская линия"

Он утверждает, что главный плюс этой мебели — ее удобство. Она подойдет для людей, арендующих жилье, а собирать и разбирать ее можно много раз.

Производство «Логикус» открылось в Тюмени около трех лет назад. Изначально компания занималась мебелью и развивающим оборудованием для детских садов, сейчас поставки производятся во все регионы России.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Тюменцы#Производство#Мебель#Любовь Селезнева
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