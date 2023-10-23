В Тюмени наладили производство мебели для ручной сборки без молотка и отвертки

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В Тюмени наладили производство комплектов мебели «Сам сделал». Как следует из названия, ее можно собрать самостоятельно.
«Тюменская линия» сообщает, при производстве мебели используется местное сырье. Элементы комплекта поставляются заказчику в коробках, дальше он собирает их сам, в соответствии с интерьером дома или квартиры. Материалы мебели обработаны заранее, поэтому есть возможность их покрасить и покрыть лаком.
Компания выпускает такие комплекты, из которых можно собрать абсолютно любую мебель: столы, стулья, шкафы и стеллажи, а ассортимент, как обещает производитель, будет постоянно расширяться.
«Все производство сконцентрировано в Тюмени. Фанеру закупаем в Тюменском районе. С помощью специального оборудования, лазерных и фрезерных станков вырезаем необходимые элементы. Собрать мебель клиент может с помощью одного шестигранного ключа. Редкий случай, когда для сборки требуются отвертка и молоток», — рассказал журналистам руководитель направления производства мебели для самостоятельной сборки Рамин Пашаев.
Он утверждает, что главный плюс этой мебели — ее удобство. Она подойдет для людей, арендующих жилье, а собирать и разбирать ее можно много раз.
Производство «Логикус» открылось в Тюмени около трех лет назад. Изначально компания занималась мебелью и развивающим оборудованием для детских садов, сейчас поставки производятся во все регионы России.