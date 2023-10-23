nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 16:00

Published 23 октября, 16:00

Modified 23 октября, 16:02

Updated 23 октября, 16:02

В честь Артура Ольховского хотят назвать новый бульвар в Тюмени

В честь Артура Ольховского хотят назвать новый бульвар в Тюмени

23 октября 2023, 16:00
Фото: 1MI
Областной поисковой центр предложил назвать бульвар около парка Заречный в честь Артура Ольховского.

Предложение областного поискового центра будет рассмотрено на следующем заседании комиссии по присвоению наименований элементов улично-дорожной инфраструктуры. На решение администрации можно повлиять, обратившись по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330.

Артур Ольховский является руководителем первого поискового отряда Тюмени и основателем поискового движения Тюменской области. За свою деятельность он получил множество государственных наград. Скончался в возрасте 53 лет в 2019 году. Ольховский посмертно был признан Почетным гражданином Тюмени.

Читайте также:
Ушел из жизни высокопоставленный генерал — уроженец Тюмени«Мы замерзаем»: в Тюмени вырос спрос на обогреватели и утепление жильяВ Тюмени наладили производство мебели для ручной сборки без молотка и отвертки
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Дмитрий Балобанов
Подпишитесь
«Я разочарован»: тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя, но уже через ХМАО
Сегодня, 08:01
«Земляки, укротившие слово»: знаете ли вы региональных поэтов и писателей?
Сегодня, 07:32
Холодные выходные: на Тюменскую область надвигаются 15-градусные морозы
Сегодня, 09:13
Беременна в 16: тюменская школьница стала самой юной матерью года
Сегодня, 07:59
Тюменцы смогут вызвать «Яндекс. Такси» только на специальные стоянки
Сегодня, 01:00
Арбитражи октября: права американцев, молочный долг и штраф на 1 млн
Сегодня, 06:22