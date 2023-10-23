В честь Артура Ольховского хотят назвать новый бульвар в Тюмени

Posted 23 октября, 16:00
Published 23 октября, 16:00
Modified 23 октября, 16:02
Updated 23 октября, 16:02
Предложение областного поискового центра будет рассмотрено на следующем заседании комиссии по присвоению наименований элементов улично-дорожной инфраструктуры. На решение администрации можно повлиять, обратившись по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330.
Артур Ольховский является руководителем первого поискового отряда Тюмени и основателем поискового движения Тюменской области. За свою деятельность он получил множество государственных наград. Скончался в возрасте 53 лет в 2019 году. Ольховский посмертно был признан Почетным гражданином Тюмени.