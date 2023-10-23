В честь Артура Ольховского хотят назвать новый бульвар в Тюмени

Артур Ольховский является руководителем первого поискового отряда Тюмени и основателем поискового движения Тюменской области. За свою деятельность он получил множество государственных наград. Скончался в возрасте 53 лет в 2019 году. Ольховский посмертно был признан Почетным гражданином Тюмени.