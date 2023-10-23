Тюменцам рассказали, куда они смогут отправиться на Новый год

Таиланд и Арабские Эмираты — два государства, где Новый год можно отметить с размахом. Так, главное событие в ОАЭ — полуночный салют. Самой зрелищной площадкой для наблюдения является площадь неподалеку от небоскреба Бурдж-Халифа. В Бангкоке на улице Каосан-роуд в Новый год можно увидеть переполненные улицы. За минуту до полуночи на большом экране показывают обратный отсчет времени, а ровно в полночь — фееричный праздничный салют. В Паттайе можно найти множество баров и клубов, которые будут работать до рассвета.