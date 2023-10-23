nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Тюменцам рассказали, куда они смогут отправиться на Новый год

Тюменцам рассказали, куда они смогут отправиться на Новый год

23 октября 2023, 10:48
Фото: 1MI
Зима в Тюмени все ближе, температура опускается все ниже и ниже. И все актуальнее становятся путевки в теплые страны.

Travel-эксперт Юлия Лисина поделилась с «МегаТюменью», какие теплые страны могут порадовать тюменцев в новогодние праздники.

Таиланд и Арабские Эмираты — два государства, где Новый год можно отметить с размахом. Так, главное событие в ОАЭ — полуночный салют. Самой зрелищной площадкой для наблюдения является площадь неподалеку от небоскреба Бурдж-Халифа. В Бангкоке на улице Каосан-роуд в Новый год можно увидеть переполненные улицы. За минуту до полуночи на большом экране показывают обратный отсчет времени, а ровно в полночь — фееричный праздничный салют. В Паттайе можно найти множество баров и клубов, которые будут работать до рассвета.

Длительность тура может составлять от 6 до 12 дней, а вылететь в обе страны можно уже 29 декабря. В ОАЭ для тюменцев доступны отели в Дубае, Абу-Даби и Фуджейре. В Таиланде же можно остановиться на Пхукете, Као-Лаке или в Патонге.

Читайте также:
В ноябре в Тюмени запретят продавать алкогольСтуденты ТюмГУ вошли в топ-5 самых путешествующих за рубежВ ресторанах Тюмени резко взлетели цены на новогодние корпоративы
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Таиланд#Салют#Праздники#Арабские Эмираты#Дмитрий Балобанов
Подпишитесь
«Криминал, рабочие места и зависть»: почему тюменцы недолюбливают мигрантов
Сегодня, 06:28
«Синдром осени»: как холода в октябре и ноябре влияют на тюменцев
Сегодня, 09:32
На Тюмень обрушится мощный снегопад
Сегодня, 07:58
Беречь зрение смолоду: тюменцам рассказали, из-за чего можно ослепнуть
Сегодня, 10:14
«Машину — на штрафстоянку!»: тюменским автомобилистам напомнили о зимних штрафах
Сегодня, 07:05
«С ее энергией — мир покорять»: не стало нашей коллеги Ксении Беликовой
Сегодня, 08:53