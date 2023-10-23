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Тюменцам рассказали, коснется ли их изменение закона «О тишине»

Тюменцам рассказали, коснется ли их изменение закона «О тишине»

23 октября 2023, 03:48
Фото: Александра Логинова / 1MI
Сегодня в Госдуму внесут обновленный закон «О тишине». Доработки предполагают введение единых правил для всех регионов страны.

Закон «О тишине» был принят депутатами Тюменской областной думы в 2022 году. Тогда было установлено, что шуметь нельзя в выходные и праздничные дни с 22:00 до 9:00, в будние — до 8:00, а также определено ежедневное время тишины — с 13:00 до 15:00.

Ранее время запрета на шум регионы устанавливали самостоятельно, но сегодня, как выяснили «Известия», в Госдуму будет внесен обновленный и доработанный закон, предполагающий введение единых правил.

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Для примера, в Московской области закон «О тишине» не такой, как в Тюменской: москвичам нельзя шуметь с 23:00 до 7:00. Теперь это правило распространится и на другие регионы, в том числе и на Тюменскую область. Шуметь можно будет с 9:00 до 19:00 только в будние дни и с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00.

Помимо этого, проект предполагает, что жильцы многоквартирных домов смогут сами выбирать ответственного за соблюдением правил как из числа других жильцов, так и из представителей управляющей компании. Также инициаторы проекта предлагают введение штрафа для нарушителей в размере 500 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени ужесточили штрафы для владельцев собак. Так, за выгул питомца без намордника теперь придется заплатить от 1 до 5 тысяч рублей.

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