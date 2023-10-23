Тюменцам рассказали, коснется ли их изменение закона «О тишине»

Для примера, в Московской области закон «О тишине» не такой, как в Тюменской: москвичам нельзя шуметь с 23:00 до 7:00. Теперь это правило распространится и на другие регионы, в том числе и на Тюменскую область. Шуметь можно будет с 9:00 до 19:00 только в будние дни и с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00.