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Posted 23 октября, 15:44

Published 23 октября, 15:44

Modified 23 октября, 15:46

Updated 23 октября, 15:46

Тюменский топ-менеджер получил взятки в размере 24, 5 миллионов рублей

Тюменский топ-менеджер получил взятки в размере 24, 5 миллионов рублей

23 октября 2023, 15:44
Фото: 1MI
Бывший замдиректора «Россети Тюмень» приговорен к 4,5 годам лишения свободы за получение крупных взяток.
Сюжет
Суд

Павел Михайлов признан виновным в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, пишет URA.RU.

41-летний мужчина занимал пост замдиректора АО «Россети Тюмень». Взятки он получал за помощь подчиненным организации юрлицам получать подряды и деньги за их выполнение. За период с февраля 2021 года по март 2022 года Павел Михайлов получил более 24,5 миллионов рублей. Дело о взятках заведено и на других сотрудников «Россети Тюмень», среди них Кирилл Стрельцов и Никита Калинин.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Суд#Взятки#Россети#Дмитрий Балобанов
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