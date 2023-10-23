Тюменский топ-менеджер получил взятки в размере 24, 5 миллионов рублей

41-летний мужчина занимал пост замдиректора АО «Россети Тюмень». Взятки он получал за помощь подчиненным организации юрлицам получать подряды и деньги за их выполнение. За период с февраля 2021 года по март 2022 года Павел Михайлов получил более 24,5 миллионов рублей. Дело о взятках заведено и на других сотрудников «Россети Тюмень», среди них Кирилл Стрельцов и Никита Калинин.