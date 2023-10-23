Тюменка назвала главные минусы жизни в центре города

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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Updated Сегодня, 04:59
Бытует мнение, что чем ближе к центру — тем более развита инфраструктура. Так ли это на самом деле — рассказывает тюменка в издании «72.ru».
По ее словам, жизнь в центре города имеет много плюсов, из-за которых переезжать не хочется. Но, несмотря на все достоинства, есть и недостатки, коих немало.
Тюменка отметила, что главная проблема центральной части города — отсутствие продуктовых магазинов: на окраине их куда больше. До ближайшего супермаркета приходится идти несколько кварталов, поэтому по-быстрому сбегать за сметаной зачастую бывает лень.
Почти в каждом дворе есть небольшие круглосуточные магазинчики, но пользы от них мало, так как продукты либо просроченные, либо дорогие, а на полках в основном стоит алкоголь.
Несомненно, проблема количества парковочных мест актуальна для всего города, но в центре она ощущается острее всего. По словам тюменки, большинство домов построены в советское время, когда никто не думал, что в парковочном месте будет нуждаться почти каждая семья. Борьба за парковочное место зачастую бывает нешуточной, особенно если рядом с домом располагается бизнес-центр.
Никакой автобус не сможет полноценно заменить личный автомобиль. Часто передвижение на общественном транспорте становится проблемой, так как маршруты построены таким образом, что из одного пункта в другой добраться не получится, из-за чего приходится вызывать такси.
Также, говоря о транспорте, тюменка подчеркнула, что пробки в центре города не такие, как в других районах: все куда хуже. Иногда затор такой, что со двора выехать попросту не получается, движение затруднено в радиусе нескольких кварталов. Она посоветовала после 19:30 не заезжать в центр города на машине и не вызывать такси, так как стоимость поездки в час-пик завышена в разы.
По словам тюменки, из-за того, что большая часть праздничных мероприятий проводится в центре, туда стекаются десятки тысяч жителей города. После салюта люди толпами ходят по дворам, кричат под окнами домов, разбрасывают мусор на дорогах и клумбах, а иногда даже справляют нужду возле подъездов.
В завершение своего монолога она напомнила горожанам, что центр — такой же жилой район, как и все остальные, а его жители тоже хотят жить в чистоте и не должны терпеть ночные вопли.
Ранее «Наш Город» рассказал, что дом тюменского криминального авторитета Юрия Тишенкова попал под реновацию. Покидать свой особняк он не собирается, его позицию разделяют и другие жители района.