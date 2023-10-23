Тюменка назвала главные минусы жизни в центре города

Также, говоря о транспорте, тюменка подчеркнула, что пробки в центре города не такие, как в других районах: все куда хуже. Иногда затор такой, что со двора выехать попросту не получается, движение затруднено в радиусе нескольких кварталов. Она посоветовала после 19:30 не заезжать в центр города на машине и не вызывать такси, так как стоимость поездки в час-пик завышена в разы.