Трехлетний ребенок получил травму во время поездки в тюменском автобусе

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области, причиной получения травмы могло стать резкое торможение пассажирского транспорта. По словам водителя, ему пришлось резко затормозить, так как его подрезал другой автомобиль. Все обстоятельства произошедшего выясняются.