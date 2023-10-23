Трехлетний ребенок получил травму во время поездки в тюменском автобусе

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Трехлетний ребенок получил травму во время поездки в автобусе №39. ЧП произошло в субботу вечером, с ребенком ехала его мама.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области, причиной получения травмы могло стать резкое торможение пассажирского транспорта. По словам водителя, ему пришлось резко затормозить, так как его подрезал другой автомобиль. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее «Наш Город» сообщал, что с начала 2023 года в регионе произошло 112 ДТП с участием автобусов. В общей сложности пострадали 138 человек, двое погибли.