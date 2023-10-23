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Updated Сегодня, 05:14

Трехлетний ребенок получил травму во время поездки в тюменском автобусе

Трехлетний ребенок получил травму во время поездки в тюменском автобусе

23 октября 2023, 05:12
Фото: 1MI
Ребенок пострадал из-за резкого торможения автобуса. Водитель утверждает, что это было вынужденно.
Сюжет
Дети

Трехлетний ребенок получил травму во время поездки в автобусе №39. ЧП произошло в субботу вечером, с ребенком ехала его мама.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области, причиной получения травмы могло стать резкое торможение пассажирского транспорта. По словам водителя, ему пришлось резко затормозить, так как его подрезал другой автомобиль. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее «Наш Город» сообщал, что с начала 2023 года в регионе произошло 112 ДТП с участием автобусов. В общей сложности пострадали 138 человек, двое погибли.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область#ДТП#Автобусы#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Любовь Селезнева
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