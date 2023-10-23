«Синдром осени»: как холода в октябре и ноябре влияют на тюменцев

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Организует непросто быстро приспособиться к короткому световому дню и холодам, которые, после затяжной теплой погоды, обрушились на Тюмень. Многие горожане уже ощутили упадок сил и апатию.
«Во многом это связано с резко возникшим недостатком света и похолоданием. Солнечного света меньше — меньше и витамина D, а также гормона счастья — серотонина. Метаболизм замедляется, экономит ресурсы и поэтому мы меньше двигаемся. А похолодание, дожди и серость всегда ассоциируется с чем-то неприятным. Если в теплую и светлую погоду человек наполняется окружающей красотой и теплом, то осенью эта возможность пропадает. А потому многие и страдают от сезонного аффективного расстройства. Обычно на него жалуются как раз в конце октября-начале ноября», — говорит психолог Наталья Наумова.
Однако не стоит серьезно беспокоится из-за громкого научного названия «осенней хандры». Это вполне естественное явление, которое можно пережить без таблеток и лекарств.
«Главное отличать этот недуг от депрессии и других заболеваний. Осень — это сезон вероятных обострений. Поэтому тем, кто страдает от каких-то хронических болезней, стоит быть особенно настороженными и консультироваться по всем вопросам с лучащим врачом. А с осенней хандрой справиться достаточно просто», — говорит Наумова.
Специалист рекомендует стараться больше двигаться, причем этот процесс стоит совмещать с чем-то приятным, для большей мотивации. Так можно сходить с друзьями в боулинг или прогуляться в парке со стаканчиками вашего любимого кофе. Ведь даже если небо хмурое, дневной свет человеку необходим.
Также стоит стараться соблюдать режим дня. Распишите все свои планы и не забудьте выделить время для отдыха. Это поможет вам быть более организованным и справляться с ежедневными задачами.
Не забывайте и о своих хобби, дождливая погода отличная возможность освоить что-то новое или заняться любимым делом.
Не лишним будет сдать анализы на витамины, ведь их дефицит также негативно влияет на общее состояние здоровья. Врач сможет вас проконсультировать и выписать комплекс, который поможет организму прийти в норму.
«Если состояние не меняется и тоска затянулась, то не лишним будет обратиться к специалисту. В этом нет ничего опасного или зазорного», — говорит Наталья Наумова.
Семейный психолог из Тюмени Марина Антонова рассказала, что тюменцы и правда начали чаще посещать психологов, однако с массовыми депрессиями или другими диагнозами это не связано. По ее словам, люди обращаются к специалистам, чтобы найти выход из трудной жизненной ситуации и поделиться переживаниями, хотя раньше они этого боялись.
Из-за того, что организм адаптируется к осенне-зимним условиям, он ослабевает. А потому не стоит давать ему дополнительных тяжелых нагрузок в виде интенсивных тренировок или строгих диет.
«Очень часто садятся на диеты осенью, так как аппетит у людей повышается, что может привести к незначительному набору массы. Однако ограничивать себя в еде не нужно. Лучше сбалансировать питание и чаще баловать себя фруктами или травяными чаями. В целом рекомендуется чаще есть овощи, цельнозерновые продукты и пищу, содержащую витамины А, B и C, а также цинк и кальций», — рекомендует врач-терапевт Ирина Когалымова.
Также для защиты организма от вирусов и бактерий не стоит забывать о личной гигиене — чаще мойте руки и пользуйтесь по необходимости средствами индивидуальной защиты. Для профилактики гриппа и ОРВИ важно соблюдать следующие рекомендации:
Врачи рекомендуют начинать лучение с первых дней ощущения недомогания. Лучше не мучать себя походом на работу или учебу, а сразу обратиться в поликлинику, где медик подберет все необходимые препараты. Игнорирование болезни, по словам экспертов, может привести к осложнениям, так как организм и так ослаблен.