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Posted 23 октября 2023, 09:32

Published 23 октября 2023, 09:32

Modified 23 октября 2023, 09:34

Updated 23 октября 2023, 09:34

Тюменский психолог объяснил, как осенние холода влияют на тюменцев.

«Синдром осени»: как холода в октябре и ноябре влияют на тюменцев

23 октября 2023, 09:32
Фото: 1MI. Тюменский психолог объяснил, как осенние холода влияют на тюменцев.

Тюменский психолог объяснил, как осенние холода влияют на тюменцев

С наступлением осенних холодов организма человека испытывает огромный стресс, что может существенно сказываться на психическом и физическом здоровье. Психологи даже выделяют «синдром осени», характеризующийся снижением сил и недомоганием.

Дать отпор грусти и тоске

Организует непросто быстро приспособиться к короткому световому дню и холодам, которые, после затяжной теплой погоды, обрушились на Тюмень. Многие горожане уже ощутили упадок сил и апатию.

«Во многом это связано с резко возникшим недостатком света и похолоданием. Солнечного света меньше — меньше и витамина D, а также гормона счастья — серотонина. Метаболизм замедляется, экономит ресурсы и поэтому мы меньше двигаемся. А похолодание, дожди и серость всегда ассоциируется с чем-то неприятным. Если в теплую и светлую погоду человек наполняется окружающей красотой и теплом, то осенью эта возможность пропадает. А потому многие и страдают от сезонного аффективного расстройства. Обычно на него жалуются как раз в конце октября-начале ноября», — говорит психолог Наталья Наумова.
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Однако не стоит серьезно беспокоится из-за громкого научного названия «осенней хандры». Это вполне естественное явление, которое можно пережить без таблеток и лекарств.

«Главное отличать этот недуг от депрессии и других заболеваний. Осень — это сезон вероятных обострений. Поэтому тем, кто страдает от каких-то хронических болезней, стоит быть особенно настороженными и консультироваться по всем вопросам с лучащим врачом. А с осенней хандрой справиться достаточно просто», — говорит Наумова.

Специалист рекомендует стараться больше двигаться, причем этот процесс стоит совмещать с чем-то приятным, для большей мотивации. Так можно сходить с друзьями в боулинг или прогуляться в парке со стаканчиками вашего любимого кофе. Ведь даже если небо хмурое, дневной свет человеку необходим.

Также стоит стараться соблюдать режим дня. Распишите все свои планы и не забудьте выделить время для отдыха. Это поможет вам быть более организованным и справляться с ежедневными задачами.

Не забывайте и о своих хобби, дождливая погода отличная возможность освоить что-то новое или заняться любимым делом.

Не лишним будет сдать анализы на витамины, ведь их дефицит также негативно влияет на общее состояние здоровья. Врач сможет вас проконсультировать и выписать комплекс, который поможет организму прийти в норму.

«Если состояние не меняется и тоска затянулась, то не лишним будет обратиться к специалисту. В этом нет ничего опасного или зазорного», — говорит Наталья Наумова.

Семейный психолог из Тюмени Марина Антонова рассказала, что тюменцы и правда начали чаще посещать психологов, однако с массовыми депрессиями или другими диагнозами это не связано. По ее словам, люди обращаются к специалистам, чтобы найти выход из трудной жизненной ситуации и поделиться переживаниями, хотя раньше они этого боялись.

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Защитить организм от напастей

Из-за того, что организм адаптируется к осенне-зимним условиям, он ослабевает. А потому не стоит давать ему дополнительных тяжелых нагрузок в виде интенсивных тренировок или строгих диет.

«Очень часто садятся на диеты осенью, так как аппетит у людей повышается, что может привести к незначительному набору массы. Однако ограничивать себя в еде не нужно. Лучше сбалансировать питание и чаще баловать себя фруктами или травяными чаями. В целом рекомендуется чаще есть овощи, цельнозерновые продукты и пищу, содержащую витамины А, B и C, а также цинк и кальций», — рекомендует врач-терапевт Ирина Когалымова.
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Также для защиты организма от вирусов и бактерий не стоит забывать о личной гигиене — чаще мойте руки и пользуйтесь по необходимости средствами индивидуальной защиты. Для профилактики гриппа и ОРВИ важно соблюдать следующие рекомендации:

  • ведите здоровый образ жизни;
  • откажитесь от вредных привычек;
  • регулярно употребляйте продукты, содержащие большое количество витаминов и минералов (фрукты, овощи, лук, чеснок, клюква и т. д.), способствующих укреплению защитных сил организма;
  • одевайтесь по погоде, избегайте переохлаждения и перегревания;
  • осуществляйте влажную уборку, проветривание и увлажнение воздуха в помещении.

Врачи рекомендуют начинать лучение с первых дней ощущения недомогания. Лучше не мучать себя походом на работу или учебу, а сразу обратиться в поликлинику, где медик подберет все необходимые препараты. Игнорирование болезни, по словам экспертов, может привести к осложнениям, так как организм и так ослаблен.

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