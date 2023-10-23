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Posted 23 октября 2023, 04:19

Published 23 октября 2023, 04:19

Modified 23 октября 2023, 04:21

Updated 23 октября 2023, 04:21

Семья украинки распалась из-за переезда в Тюменскую область

23 октября 2023, 04:19
Жительница Новой Маячки (Херсонская область) Александра Чусаченко решилась на переезд в Тюменскую область, несмотря на угрозы супруга о разводе в случае отъезда из поселка. Ее муж переезд в Россию посчитал предательством.

Из-за постоянных ссор родителей ее старший сын Артем перестал разговаривать. После этого Александра приняла окончательное решение о переезде в Россию.

По словам девушки, Артем — ее сын он первого брака. Во втором браке у них с супругом родился сын Илья. В Новой Маячке вместе с мужем они вели общий бизнес — торговали вещами, продуктами, косметикой на рынке. Планов было много, но их нарушила спецоперация. Дома начались проблемы, ссоры, заболел старший сын.

«Я сказала мужу, что Артема надо лечить и я должна его везти в Россию. Предложила, что потом я вернусь к нему, только напишу доверенность на бабушку. Он ответил: „Если ты туда поедешь — можешь не возвращаться. Потому что я за Украину, а ты за Россию“», — рассказала 72.RU девушка.
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Александра отметила, что когда муж узнал, что она с детьми все-таки уезжает — приехал, привез сыновьям бананы, соки. Однако писать заявление, чтобы мы с детьми смогли получить сертификат на квартиру в России (это можно сделать только с согласия отца) отказался.

В Тобольск Александра с детьми приехала 18 апреля. В настоящее время живет в гостинице, но мечтает переехать в квартиру или дом, потому что дети привыкли жить именно в доме — места в комнате им не хватает. Также одной из главных целей девушки является безопасность детей, улучшение состояния старшего сына, который не говорит до сих пор.

«Моя мечта сейчас, чтобы Артем заговорил. Чтобы, как все нормальные дети, пошел в школу», — отметила Александра.
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Ранее «Наш Город» писал, что с начала специальной военной операции в Тюменскую область переехало около трех тысяч беженцев с Украины. Более 150 семей уже получили сертификаты на покупку квартир.

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