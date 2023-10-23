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В УФСИН рассказали жуткие истории убийц из женской колонии в Тобольске

«Привязала сына к дереву скотчем»: три жуткие истории заключенных тобольской колонии

23 октября 2023, 12:48
Фото: 1MI

В УФСИН рассказали жуткие истории убийц из женской колонии в Тобольске

В исправительной колонии №13 в Тобольске срок отбывают женщины, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления.

Возраст осужденных женщин 20-67 лет. Свое наказание они получили по разным причинам: убийства, кражи, нанесение тяжких телесных повреждений, хранение и распространение наркотиков, рассказывает подполковник УФСИН России по Тюменской области Ольга Жемчугова изданию «Вслух.ру».

В колонии могут находиться представительницы и более преклонного возраста. Например, не так давно на свободу вышла 70-летняя женщина, которая в свое время жестоко убила супруга, изменившего с ее подругой. После того, как женщина напоила своего мужа алкоголем, она убила его ударом топора, а расчленив тело, вынесла его в мусорный бак.

Другая женщина была осуждена за попутку убийства. Так, решив наладить свою личную жизнь, она взялась за расправу над сыном. Она уставила его в лесу, привязанного скотчем к дереву и оставила не съедение комарам. К счастью, водитель рейсового автобуса. решивший справить в лесу нужду, обнаружил мученика.

Две другие дамы не поделили мужчину. Одна подкараулила разлучницу в бане, после чего подожгла ее. Та выжила и решила отомстить, воспламенив дом свой обидчицы. Так две неудавшиеся попытки убийства обернулись двумя тюремными сроками.

Однако исправительная колония №13 дает своим подопечным возможность встать на правильный путь. Там женщины могут получить рабочую специальность швеи, повара или кондитера. Некоторые даже поют в хоре, играют в пьесах и пишут сценарии для театральных представлений. Ольга Жемчугова отмечает, что за колючей проволокой многих из этих женщин можно назвать настоящим образцом дисциплины.

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