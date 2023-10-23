«Привязала сына к дереву скотчем»: три жуткие истории заключенных тобольской колонии

В колонии могут находиться представительницы и более преклонного возраста. Например, не так давно на свободу вышла 70-летняя женщина, которая в свое время жестоко убила супруга, изменившего с ее подругой. После того, как женщина напоила своего мужа алкоголем, она убила его ударом топора, а расчленив тело, вынесла его в мусорный бак.