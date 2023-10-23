При участии Франко-российской ТПП будут созданы карты винодельческих регионов России

Posted 23 октября, 17:13
Published 23 октября, 17:13
Modified 23 октября, 17:13
Updated 23 октября, 17:13
Как отмечается, участниками салона стали делегаты из Бордо, Бургундии, долин Луары и Роны, Эльзаса, Шампани, Шаранты, Божоле и даже Лангедока, пишет newstracker.ru.
Невзирая на то что Евросоюз запретил в Россию экспорт вина стоимостью свыше €300 за литр, а МИД Франции формально не рекомендует посещать Россию, гости мероприятия преследовали простую цель — сохранить живую связь с россиянами.
В данный момент в Международную организацию по виноградарству и виноделию (OIV) входит 50 государств-членов, в их числе и Россия. С 12 июля 2021 года русский язык стал шестым официальным языком OIV.
По словам генерального директора Франко-российской торгово-промышленной палаты, выпускника OIV Master of Sciences in Wine Management (P33) Павла Николаевича Шинского, с 1987 года OIV ежегодно выдает международный диплом магистра наук в области управления виноградарско-винодельческой отраслью (OIV Master of Sciences in Wine Management). Его обладателями становятся и российские студенты.
Шинский добавил, что ценители вина встречаются по всему миру и франко-российское деловое сообщество готово задействовать этот исторически сложившийся ресурс. Эта работа ведется по нескольким основным направлениям.
Первое из них — культурологическое. В 2021 году Франко-российская торгово-промышленная организовала свой экспертный центр для популяризации лучших французских вин, представленных на российском рынке, под названием «Винститут». Более того, со стратегическим партнером в лице Фонда Росконгресс ведется разработка и издание первых профессиональных карт винодельческих регионов РФ. Его презентация запланирована в 2024 году на тематической площадке Фонда Росконгресс «ВиноГрад» в рамках Петербургского международного экономического форума.
Вторым направлением является коммуникационное. 9 и 10 ноября Фонд Росконгресс проведет в Москве Второй Российский винодельческий форум.
Третье направление — дипломатическое, нацеленное на сохранение российской повестки в деятельности OIV, подготовку поездки российской делегации на столетие организации в 2024 году, регулярное проведение посвященных виноделию мероприятий в России с участием дружественных представителей некоторых недружественных стран на площадках Фонда Росконгресс и других.
Многие из перечисленных проектов уже успешно реализованы, остальные находятся на стадии воплощения. Также отметим, что российское виноделие сегодня развивается очень стремительно, поэтому сохранение законного места в большой международной винной семье придаст ему дополнительный импульс.