При участии Франко-российской ТПП будут созданы карты винодельческих регионов России

Первое из них — культурологическое. В 2021 году Франко-российская торгово-промышленная организовала свой экспертный центр для популяризации лучших французских вин, представленных на российском рынке, под названием «Винститут». Более того, со стратегическим партнером в лице Фонда Росконгресс ведется разработка и издание первых профессиональных карт винодельческих регионов РФ. Его презентация запланирована в 2024 году на тематической площадке Фонда Росконгресс «ВиноГрад» в рамках Петербургского международного экономического форума.