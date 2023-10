При участии Франко-российской ТПП будут созданы карты винодельческих регионов России

По словам генерального директора Франко-российской торгово-промышленной палаты, выпускника OIV Master of Sciences in Wine Management (P33) Павла Николаевича Шинского, с 1987 года OIV ежегодно выдает международный диплом магистра наук в области управления виноградарско-винодельческой отраслью (OIV Master of Sciences in Wine Management). Его обладателями становятся и российские студенты.