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Новый главврач назначен в тюменском госпитале

Новый главврач назначен в тюменском госпитале

23 октября 2023, 15:04
Фото: 1MI
Тюменский «Госпиталь для ветеранов войн» обзавелся новым главврачом. Им стала кандидат медицинских наук Ирина Ревнивых.

Ирина Юрьевна является главным внештатным специалистом по паллиативной медпомощи регионального департамента здравоохранения. С 2019 по 2022 годы она руководила хосписом, после чего возглавляла городскую поликлинику № 1.

Окончив Тюменскую государственную медицинскую академию по направлению «лечебное дело», она поступила в ординатуру, после чего — в аспирантуру. Так, у нее появилось еще два профиля подготовки — терапия и внутренние болезни.

Коллеги считают, что Ирина Ревнивых — образованный и ответственный специалист, умеющий правильно расставлять приоритеты ради благосостояния своих пациентов.

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#Общество#Тюмень#Медицина#Тюменская область#Поликлиника#Главврач#Дмитрий Балобанов
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