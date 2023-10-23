Новый главврач назначен в тюменском госпитале

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Ирина Юрьевна является главным внештатным специалистом по паллиативной медпомощи регионального департамента здравоохранения. С 2019 по 2022 годы она руководила хосписом, после чего возглавляла городскую поликлинику № 1.
Окончив Тюменскую государственную медицинскую академию по направлению «лечебное дело», она поступила в ординатуру, после чего — в аспирантуру. Так, у нее появилось еще два профиля подготовки — терапия и внутренние болезни.
Коллеги считают, что Ирина Ревнивых — образованный и ответственный специалист, умеющий правильно расставлять приоритеты ради благосостояния своих пациентов.