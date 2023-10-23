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Posted 23 октября, 12:57

Published 23 октября, 12:57

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

На карте Тюменской области отмечено 350 точек активного долголетия

На карте Тюменской области отмечено 350 точек активного долголетия

23 октября 2023, 12:57
Фото: Midjourney
Для тюменцев серебряного возраста в регионе работают различные клубы и общества по интересам. Найти занятие по душе, проявить свою социальную активность может каждый пенсионер, проживающий на территории области.

На сегодня в регионе насчитывается уже 350 точек активного долголетия. С каждой из них можно познакомиться на портале «Старшее поколение», сообщает Информцентр правительства Тюменской области.

Жители региона «серебряного» возраста могут заняться рисованием, пением, суставной гимнастикой, скандинавской ходьбой и даже выучить английский язык. В некоторых муниципалитетах представлены необычные виды досуга. Например:

✔️ аквааэробика — в Казанском районе;

✔️ спортивная рыбная ловля — в Вагайском районе;

✔️ джутовая филигрань и карвинг — в Упровском районе;

✔️ ковроткачество — в Тюменском районе.

Полезную для представителей старшего поколения информацию на одном ресурсе собрали специалисты Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации. Деятельность центра соответствует направлениям нацпроекта «Демография».

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