На карте Тюменской области отмечено 350 точек активного долголетия

Для тюменцев серебряного возраста в регионе работают различные клубы и общества по интересам. Найти занятие по душе, проявить свою социальную активность может каждый пенсионер, проживающий на территории области.

На сегодня в регионе насчитывается уже 350 точек активного долголетия. С каждой из них можно познакомиться на портале «Старшее поколение», сообщает Информцентр правительства Тюменской области. Жители региона «серебряного» возраста могут заняться рисованием, пением, суставной гимнастикой, скандинавской ходьбой и даже выучить английский язык. В некоторых муниципалитетах представлены необычные виды досуга. Например: ✔️ аквааэробика — в Казанском районе; ✔️ спортивная рыбная ловля — в Вагайском районе; ✔️ джутовая филигрань и карвинг — в Упровском районе; ✔️ ковроткачество — в Тюменском районе. Полезную для представителей старшего поколения информацию на одном ресурсе собрали специалисты Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации. Деятельность центра соответствует направлениям нацпроекта «Демография».