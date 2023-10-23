На карте Тюменской области отмечено 350 точек активного долголетия

Posted 23 октября, 12:57
Published 23 октября, 12:57
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
На сегодня в регионе насчитывается уже 350 точек активного долголетия. С каждой из них можно познакомиться на портале «Старшее поколение», сообщает Информцентр правительства Тюменской области.
Жители региона «серебряного» возраста могут заняться рисованием, пением, суставной гимнастикой, скандинавской ходьбой и даже выучить английский язык. В некоторых муниципалитетах представлены необычные виды досуга. Например:
✔️ аквааэробика — в Казанском районе;
✔️ спортивная рыбная ловля — в Вагайском районе;
✔️ джутовая филигрань и карвинг — в Упровском районе;
✔️ ковроткачество — в Тюменском районе.
Полезную для представителей старшего поколения информацию на одном ресурсе собрали специалисты Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации. Деятельность центра соответствует направлениям нацпроекта «Демография».