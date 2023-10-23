Модульбанк открыл «Маркет Карту» для продавцов маркетплейсов

Эксперты считают, что на этот показатель могло повлиять постепенное насыщение экосистем каждой площадки. Количество селлеров на маркетплейсах растет медленнее, однако при этом их предложения становятся более качественными. По прогнозам аналитиков, рост рынка маркетплейсов в ближайший период будет обусловлен не столько появлением новых продавцов, сколько развитием крупных и сильных игроков в этой нише. Такая тенденция приведет к более жесткой конкуренции, а также повышению качества товаров и услуг на маркетплейсах, пишет gorod55.ru.