Модульбанк открыл «Маркет Карту» для продавцов маркетплейсов

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Эксперты считают, что на этот показатель могло повлиять постепенное насыщение экосистем каждой площадки. Количество селлеров на маркетплейсах растет медленнее, однако при этом их предложения становятся более качественными. По прогнозам аналитиков, рост рынка маркетплейсов в ближайший период будет обусловлен не столько появлением новых продавцов, сколько развитием крупных и сильных игроков в этой нише. Такая тенденция приведет к более жесткой конкуренции, а также повышению качества товаров и услуг на маркетплейсах, пишет gorod55.ru.
В связи с изменениями в этой сфере появляются новые банковские услуги.
Например, индивидуальные предприниматели, которые занимаются торговлей через маркетплейсы, могут открыть счет и получить «Маркет Карту» от Модульбанка. Уточняется, что карта физического лица доступна только тем клиентам, которые пользуются тарифами для селлеров. Она взаимодействует с торговой выручкой маркетплейсов и работает с системой быстрых платежей (СБП). С помощью «Маркет Карты» можно переводить средства по номеру телефона, а также осуществлять переводы по миру через сторонние ресурсы.
Председатель правления Модульбанка Павел Семенов обратил внимание, что стратегия банка заключается в создании продуктов и сервисов для бизнеса и запуск счетов для физических лиц согласуется с этой стратегией.
«Карта физлица разработана специально для сегмента продавцов маркетплейсов с учетом их потребностей и сценариев потребления и пока будет доступна только в этом сегменте», — уточнил Павел Семенов.
Стоит отметить, что растет количество продавцов, которые реализуют свою продукцию одновременно через два маркетплейса. За прошедший год их доля выросла с 13 до 18 процентов. Новые селлеры отличаются более профессиональным подходом и остаются на площадках дольше. Это значит, что онлайн-торговля выходит на новый уровень, и выгоду от этого получают как покупатели, так и продавцы.