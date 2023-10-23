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Тюменец пришел к женщине на БДСМ-вечеринку и обокрал ее квартиру

Игры кончились: тюменец предложил женщине поучаствовать в БДСМ и обокрал ее квартиру

23 октября 2023, 08:58
Фото: 1MI

Тюменец пришел к женщине на БДСМ-вечеринку и обокрал ее квартиру

Житель Тюмени обманул доверчивую екатеринбурженку. Женщина впустила его в свою квартиру, рассчитывая на интим. Добычей пылкого любовника стали 200 тысяч рублей.

Жительница Екатеринбурга хотела получить новый сексуальный опыт, но осталась и без спутника жизни, и без денег. Как пишет «e1.ru», 37-летний мужчина, с которым пострадавшая познакомилась на сайте знакомств, втерся к ней в доверие. Некоторое время пара встречалась, а позже екатеринбурженка пригласила своего ухажера в гости. Там он предложил ей ролевые игры, на что 36-летняяя женщина охотно согласилась.

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«Мужчина раздел и привязал женщину хомутами, но затем неожиданно ударил ее и приказал вести себя тихо. После чего вынес из дома золото, деньги и карточку», — прокомментировали в силовых структурах.

Когда пострадавшая смогла освободиться, то сразу обратилась в полицию. Там установили, что грабитель — ранее судимый тюменец. Сумма ущерба, нанесенного им женщине, составляет порядка 200 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело, сейчас он находится в розыске.

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