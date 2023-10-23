Игры кончились: тюменец предложил женщине поучаствовать в БДСМ и обокрал ее квартиру

Жительница Екатеринбурга хотела получить новый сексуальный опыт, но осталась и без спутника жизни, и без денег. Как пишет «e1.ru», 37-летний мужчина, с которым пострадавшая познакомилась на сайте знакомств, втерся к ней в доверие. Некоторое время пара встречалась, а позже екатеринбурженка пригласила своего ухажера в гости. Там он предложил ей ролевые игры, на что 36-летняяя женщина охотно согласилась.