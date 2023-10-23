Игры кончились: тюменец предложил женщине поучаствовать в БДСМ и обокрал ее квартиру

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Жительница Екатеринбурга хотела получить новый сексуальный опыт, но осталась и без спутника жизни, и без денег. Как пишет «e1.ru», 37-летний мужчина, с которым пострадавшая познакомилась на сайте знакомств, втерся к ней в доверие. Некоторое время пара встречалась, а позже екатеринбурженка пригласила своего ухажера в гости. Там он предложил ей ролевые игры, на что 36-летняяя женщина охотно согласилась.
«Мужчина раздел и привязал женщину хомутами, но затем неожиданно ударил ее и приказал вести себя тихо. После чего вынес из дома золото, деньги и карточку», — прокомментировали в силовых структурах.
Когда пострадавшая смогла освободиться, то сразу обратилась в полицию. Там установили, что грабитель — ранее судимый тюменец. Сумма ущерба, нанесенного им женщине, составляет порядка 200 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело, сейчас он находится в розыске.