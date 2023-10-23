Эксперт раскрыл секреты подготовки автомобиля к зимнему сезону

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Артем Белояров отметил, что летнюю резину на зимнюю нужно менять в тот момент, когда среднесуточная температура опускается ниже плюс пяти-семи градусов. При этом, если температура ночью опускается до ноля и ниже, то менять шины нужно срочно, передает словам автоэксперта NEWS.ru.
Также Белояров посоветовал как можно раньше поменять воду в стеклоочистителе на «зимнюю» жидкость, не дожидаясь, пока температура не опустится до минус 10–20 градусов и вода не замерзнет. Кроме того, он рекомендовал перед заморозками обработать замки дверей и резиновые уплотнители жидкостью WD-40 или аналогами. Белояров посоветовал делать это после каждого посещения автомойки.