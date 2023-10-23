Эксперт раскрыл секреты подготовки автомобиля к зимнему сезону

Также Белояров посоветовал как можно раньше поменять воду в стеклоочистителе на «зимнюю» жидкость, не дожидаясь, пока температура не опустится до минус 10–20 градусов и вода не замерзнет. Кроме того, он рекомендовал перед заморозками обработать замки дверей и резиновые уплотнители жидкостью WD-40 или аналогами. Белояров посоветовал делать это после каждого посещения автомойки.