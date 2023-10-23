nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Эксперт раскрыл секреты подготовки автомобиля к зимнему сезону

Эксперт раскрыл секреты подготовки автомобиля к зимнему сезону

23 октября 2023, 11:16
Фото: 1MI
Автоинструктор и автогонщик Артем Белояров дал рекомендации о том, как подготовить свой автомобиль к заморозкам и зимнему периоду эксплуатации.

Артем Белояров отметил, что летнюю резину на зимнюю нужно менять в тот момент, когда среднесуточная температура опускается ниже плюс пяти-семи градусов. При этом, если температура ночью опускается до ноля и ниже, то менять шины нужно срочно, передает словам автоэксперта NEWS.ru.

Также Белояров посоветовал как можно раньше поменять воду в стеклоочистителе на «зимнюю» жидкость, не дожидаясь, пока температура не опустится до минус 10–20 градусов и вода не замерзнет. Кроме того, он рекомендовал перед заморозками обработать замки дверей и резиновые уплотнители жидкостью WD-40 или аналогами. Белояров посоветовал делать это после каждого посещения автомойки.

Подпишитесь
«Криминал, рабочие места и зависть»: почему тюменцы недолюбливают мигрантов
Сегодня, 06:28
«Синдром осени»: как холода в октябре и ноябре влияют на тюменцев
Сегодня, 09:32
На Тюмень обрушится мощный снегопад
Сегодня, 07:58
Беречь зрение смолоду: тюменцам рассказали, из-за чего можно ослепнуть
Сегодня, 10:14
«Машину — на штрафстоянку!»: тюменским автомобилистам напомнили о зимних штрафах
Сегодня, 07:05
«С ее энергией — мир покорять»: не стало нашей коллеги Ксении Беликовой
Сегодня, 08:53