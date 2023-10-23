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Posted 23 октября 2023, 08:18

Published 23 октября 2023, 08:18

Modified 23 октября 2023, 08:20

Updated 23 октября 2023, 08:20

Директора тюменского мультицентра не пустили в самолет из-за тезки в розыске

Директора тюменского мультицентра не пустили в самолет из-за тезки в розыске

23 октября 2023, 08:18
Фото: 1MI.
Руководителя тюменского мультицентра «Контора пароходства» Юлию Саначину задержали в аэропорту Екатеринбурга из-за того, что ее перепутали с полной тезкой, которая находится в федеральном розыске. Об этом девушка сообщила в своих социальных сетях.
«Мы очень много путешествуем с мужем и я часто летаю по работе. Но последние два раза меня проверяла служба безопасности по 20-30 минут из-за того, что моя полная тезка находится в федеральном уголовном розыске. Возникает вопрос — теперь так будет всегда? Ждать по 30 минут мне не сильно хочется, а наклейку на мой паспорт „Это не она“ служба безопасности клеить не хочет. А ведь в последний раз я чуть не опоздала на поезд из-за проверки», — отметила Юлия.

И добавила, что в настоящее время она занимается поиском юристов, которые помогли бы ей избежать подобных ситуаций.

Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени купила авиабилеты в Тайланд с большой скидкой, а авиакомпания их аннулировала. В такую же ситуацию как тюменка попали еще порядка полутора тысяч пассажиров.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Проверка#Аэропорты#Екатеринбург#Федеральный розыск#Служба безопасности
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