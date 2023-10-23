Директора тюменского мультицентра не пустили в самолет из-за тезки в розыске

Руководителя тюменского мультицентра «Контора пароходства» Юлию Саначину задержали в аэропорту Екатеринбурга из-за того, что ее перепутали с полной тезкой, которая находится в федеральном розыске. Об этом девушка сообщила в своих социальных сетях.

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