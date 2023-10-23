nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Тюменцам рассказали, из-за чего они могут ослепнуть

Беречь зрение смолоду: тюменцам рассказали, из-за чего можно ослепнуть

23 октября 2023, 10:14
Фото: Лузина Ольга / 1MI

Тюменцам рассказали, из-за чего они могут ослепнуть

Причинами потери зрения могут стать не только вредные привычки, чрезмерные нагрузки и стресс, но и ряд болезней. Что это за болезни — рассказывает эксперт.

Тысячи жителей Тюменской области имеют проблемы со зрением. Ухудшаться оно может по разным причинам: например, на его качество влияют наследственность, возраст и даже переутомление. О том, какие факторы могут вызвать слепоту и как этого избежать, рассказала эксперт Екатерина Курбатова изданию «Саратов 24».

Ослепнуть можно из-за некоторых болезней. Так, к ухудшению зрения может привести осложнение диабета — диабетическая ретинопатия. Из-за него повреждаются сосуды сетчатки. Также слепота становится следствием глаукомы, при которой повышенное внутриглазное давление повреждает зрительный нерв, отслойки сетчатки и ретинального инсульта, при котором кровь не достегает сетчатки.

В Тюмени кабинеты охраны зрения детей планируют открыть во всех поликлиниках
Узнать подробнее

Есть и такое заболевание, как центральная серозная хориоретинопатия: под макулой — центральной частью сетчатки, образуются патологические кровеносные сосуды, приводящие к ее отеку и, как следствие, потере зрения.

Продолжая тему болезней, стоит упомянуть ретробульбарный неврит — воспаление зрительного нерва, близорукость, при которой человек вблизи видит хорошо, а вдали — плохо, а также психогенную слепоту — временное снижение зрения на фоне стресса.

Чтобы сохранить зрение, эксперт рекомендует регулярно обследоваться у офтальмолога и отказаться от вредных привычек.

Читайте также:
В Тюменской области проживает 5 тысяч незрячих людейПластика по показаниям: современные технологии на страже женского здоровьяФОМС: Система ОМС охраняет здоровье и качество жизни застрахованных
#Общество#Врачи#Тюменская область#Медики#Зрение#Слепота#Заболевания глаз#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Криминал, рабочие места и зависть»: почему тюменцы недолюбливают мигрантов
Сегодня, 06:28
«Синдром осени»: как холода в октябре и ноябре влияют на тюменцев
Сегодня, 09:32
На Тюмень обрушится мощный снегопад
Сегодня, 07:58
«Машину — на штрафстоянку!»: тюменским автомобилистам напомнили о зимних штрафах
Сегодня, 07:05
«С ее энергией — мир покорять»: не стало нашей коллеги Ксении Беликовой
Сегодня, 08:53