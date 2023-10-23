Беречь зрение смолоду: тюменцам рассказали, из-за чего можно ослепнуть

Тысячи жителей Тюменской области имеют проблемы со зрением. Ухудшаться оно может по разным причинам: например, на его качество влияют наследственность, возраст и даже переутомление. О том, какие факторы могут вызвать слепоту и как этого избежать, рассказала эксперт Екатерина Курбатова изданию «Саратов 24».