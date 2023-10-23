Беречь зрение смолоду: тюменцам рассказали, из-за чего можно ослепнуть

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Тысячи жителей Тюменской области имеют проблемы со зрением. Ухудшаться оно может по разным причинам: например, на его качество влияют наследственность, возраст и даже переутомление. О том, какие факторы могут вызвать слепоту и как этого избежать, рассказала эксперт Екатерина Курбатова изданию «Саратов 24».
Ослепнуть можно из-за некоторых болезней. Так, к ухудшению зрения может привести осложнение диабета — диабетическая ретинопатия. Из-за него повреждаются сосуды сетчатки. Также слепота становится следствием глаукомы, при которой повышенное внутриглазное давление повреждает зрительный нерв, отслойки сетчатки и ретинального инсульта, при котором кровь не достегает сетчатки.
Есть и такое заболевание, как центральная серозная хориоретинопатия: под макулой — центральной частью сетчатки, образуются патологические кровеносные сосуды, приводящие к ее отеку и, как следствие, потере зрения.
Продолжая тему болезней, стоит упомянуть ретробульбарный неврит — воспаление зрительного нерва, близорукость, при которой человек вблизи видит хорошо, а вдали — плохо, а также психогенную слепоту — временное снижение зрения на фоне стресса.
Чтобы сохранить зрение, эксперт рекомендует регулярно обследоваться у офтальмолога и отказаться от вредных привычек.