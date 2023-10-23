Белоусов: Корпорация МСП подключила к цифровой платформе МСП. РФ 89 регионов РФ

Posted 23 октября, 15:37
Published 23 октября, 15:37
Modified 23 октября, 15:38
Updated 23 октября, 15:38
В ходе выступления на парламентских слушаниях, посвященных теме развития малого и среднего предпринимательства, первый зампредседателя российского правительства, куратор нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» Андрей Белоусов рассказал, что Корпорация МСП открыла на цифровой платформе МСП.РФ одно окно федеральных и региональных сервисов поддержки малых и средних предприятий. Все 89 регионов Российской Федерации в настоящее время могут работать с порталом. Предпринимателям предлагается 30 сервисов, посредством которых можно получить более 300 услуг. За 2,5 года с момента запуска платформы 560 тыс. граждан РФ более 3 млн раз воспользовались предоставляемыми на ней сервисами.
Кроме того, политик сообщил о программах льготного кредитования под поручительства Корпорации МСП и льготного лизинга, уже доступных предпринимателям в новых регионах, и рассказал об открытии центров «Мой бизнес», гарантийных и микрофинансовых организаций.
Белоусов напомнил, что российские бизнесмены с сентября 2021 года могут воспользоваться механизмом «зонтичных» поручительств Корпорации МСП, упрощающих процесс кредитования для предпринимателей, не имеющих достаточной суммы залоговых средств. Об этом пишет gazeta.ru.
Сообщается, что 23 октября в Госдуме состоялись парламентские слушания, посвященные вопросам развития малого и среднего бизнеса, на которых присутствовали представители российского правительства, руководство нижней парламентской палаты, главы фракций, депутаты профильных комитетов, представители институтов развития и деловых объединений и бизнесмены из регионов РФ.