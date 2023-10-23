Белоусов: Корпорация МСП подключила к цифровой платформе МСП. РФ 89 регионов РФ

В ходе выступления на парламентских слушаниях, посвященных теме развития малого и среднего предпринимательства, первый зампредседателя российского правительства, куратор нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» Андрей Белоусов рассказал, что Корпорация МСП открыла на цифровой платформе МСП.РФ одно окно федеральных и региональных сервисов поддержки малых и средних предприятий. Все 89 регионов Российской Федерации в настоящее время могут работать с порталом. Предпринимателям предлагается 30 сервисов, посредством которых можно получить более 300 услуг. За 2,5 года с момента запуска платформы 560 тыс. граждан РФ более 3 млн раз воспользовались предоставляемыми на ней сервисами.